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Адаптивный карантин: после смягчения Винница приближается к "красной черте" по одному из показателей, - горсовет

Адаптивный карантин: после смягчения Винница приближается к "красной черте" по одному из показателей, - горсовет (3 новости)

«По состоянию на 25 мая в Виннице лабораторно подтверждено уже 514 случаев COVID-19»

После ослабления карантина в Виннице растут показатели инцидентности заболевания коронавирусом. Таким образом область приближается к "красной черте".

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Александр Шиш, передает пресс-служба городского совета Винницы.

По его словам, на момент введения адаптивного карантина показатель инцидентности в городе был 26, а по области - 9.

"И это позволило Кабинету министров включить Винницкий регион в число тех, где может быть применен адаптивный карантин. По состоянию на воскресенье, мы видим, что в городе увеличивается количество новых случаев. И если такая динамика будет продолжаться, то мы перейдем за "красную черту" показателя инцидентности. На сегодня он уже 11. То есть, за три дня мы набрали две единицы", - отметил Шиш.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 15:12 По состоянию на 25 мая в Виннице лабораторно подтверждено уже 514 случаев COVID-19
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 16:36 Из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 в Виннице показатель инцидентности в области вырос до 11 и приблизился к критической черте введения адаптивного карантина, 12.
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