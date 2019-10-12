Администратора гостиницы "Токио Стар" взяли под домашний арест (6 новостей) «Администратора гостиницы Токио Стар, в результате пожара в котором погибли 9 людей, освободили из-под стражи и взяли под домашний арест»

Администратор гостиницы "Токио Стар", где в ночь на 17 августа из-за пожара погибли девять человек и 10 были госпитализированы, освобождена из-под стражи, меру пресечения изменили на домашний арест.

Обновлено в 17:28 Смертельна пожежа у Токіо Стар: адміністратора одеського готелю звільнили під домашній арешт. Київський районний суд Одеси напередодні змінив запобіжний захід підозрюваній. #Еспресо #Токіо_Стар #пожежа #адміністратор #домашній_арешт Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 18:14 Киевский районный суд Одессы отпустил из-под стражи и отправил под ночной домашний арест администратора отеля "Токио стар" (Одесса), где в пожаре погибли человек, Ирину Паровик. Об этом говорится в сообщении суда, передают Українські Новини. Отмечается, что от следователя поступило ходатайство, с