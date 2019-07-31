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Фокус Фокус · · Обновлено в 10:29
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Адвокат допустил возможность обмена Сущенко

Адвокат допустил возможность обмена Сущенко (6 новостей)

«Марк Фейгин побывал в колонии у украинского журналиста»

Адвокат Марк Фейгин считает, что ряд событий вселяет определенный оптимизм относительно возможного обмена журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщает Укринформ. "Побывал сегодня в колонии у Романа Сущенко. У него все нормально. Также можно сказать, что накануне украинских парламентских выборов происходили различные события, которые вселяют определенный оптимизм. Вероятно, как вариант предусматривается передача Сущенко Украины для отбывания наказания. И вероятно — обмен", – заявил он. Однако, по его словам, нужно, чтобы украинская сторона проявила активность в этом вопросе. "Поэтому перспектива, пусть пока довольно призрачна, но есть", – добавил Фейгин. Как ранее сообщал Фокус: Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом Укринформа во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 27 марта 2018 года Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно". 4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима. 29 декабря уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что Сущенко в колонии РФ поместили в карцер и "откровенно издеваются над ним". Позже Фейгин уточнил, что Сущенко перевели не в карцер, а в помещение камерного типа.

Обновлено в 10:16 Марк Фейгин побывал в колонии у украинского журналиста

Обновлено в 10:29 «Также можно сказать, что накануне украинских парламентских выборов происходили различные события, которые вселяют определенный оптимизм. Вероятно, как вариант, предусматривается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно – обмен», - сказал Фейгин.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  31.07.19, 06:15 Адвокат Марк Фейгин считает, что ряд недавних событий внушает некоторый оптимизм относительно возможного обмена украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщает Укринформ."Побывал в колонии у Романа…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  31.07.19, 07:56 Журналиста Укринформа Романа Сущенко, который находиться в российской тюрьме, могут обменять. Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин. "Побывал в колонии у Романа Сущенко. У него все нормально. Также можно…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  31.07.19, 09:13 Правозащитник политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что появилась "призрачная", но возможность для его обмена. Он считает, что сложилась положительная ситуация, что позволяет говорить об…
Факты Факты  ·  31.07.19, 10:16 Марк Фейгин побывал в колонии у украинского журналиста
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  31.07.19, 10:29 Адвокат Марк Фейгин считает, что ряд недавних событий внушает некоторый оптимизм относительно возможного обмена украинского журналиста Романа Сущенко.Об этом адвокат сказал в комментарии Укринформу.«Также…
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