Адвокат допустил возможность обмена Сущенко

Адвокат Марк Фейгин считает, что ряд событий вселяет определенный оптимизм относительно возможного обмена журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщает Укринформ. "Побывал сегодня в колонии у Романа Сущенко. У него все нормально. Также можно сказать, что накануне украинских парламентских выборов происходили различные события, которые вселяют определенный оптимизм. Вероятно, как вариант предусматривается передача Сущенко Украины для отбывания наказания. И вероятно — обмен", – заявил он. Однако, по его словам, нужно, чтобы украинская сторона проявила активность в этом вопросе. "Поэтому перспектива, пусть пока довольно призрачна, но есть", – добавил Фейгин. Как ранее сообщал Фокус: Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом Укринформа во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 27 марта 2018 года Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно". 4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима. 29 декабря уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что Сущенко в колонии РФ поместили в карцер и "откровенно издеваются над ним". Позже Фейгин уточнил, что Сущенко перевели не в карцер, а в помещение камерного типа.

Обновлено в 10:16 Марк Фейгин побывал в колонии у украинского журналиста

Обновлено в 10:29 «Также можно сказать, что накануне украинских парламентских выборов происходили различные события, которые вселяют определенный оптимизм. Вероятно, как вариант, предусматривается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно – обмен», - сказал Фейгин.