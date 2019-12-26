Адвокат Кузьменко показал текст разговора, из-за которого ее подозревают в убийстве Шеремета (4 новости) «Раніше в МВС заявляли, що Юлія Кузьменко по телефону нібито обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її…»

Обнародован полный текст телефонного разговора подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко с некоей "Т", в котором она якобы замышляет "нечто страшное против волонтера Маруся Зверобой и ее детей". Об этом написал в Facebook адвокат Владислав Добош, который защищает Кузьменко.

Он напомнил, что на брифинге МВД, а затем и в суде был публично раскрыт этот разговор, который не является предметом подозрения, но был упомянут следователями с целью негативной характеристики подозреваемой.

"И пусть мне кто скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где тут Шеремет? Вопрос - кому это выгодно?" — пишет Добош.

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Сама Зверобой (настоящее имя Елена Беленькая) не верит, что собеседницы на самом деле собирались причинить ей зло. Она посещает заседания по делу Шеремета.

20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был журналист Шеремет. Он умер. 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.

Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

20 декабря Антоненко подал иск против высшего руководства страны за то, что они "опорочили его репутацию". Вчера Кузьменко подала в суд на Авакова иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.