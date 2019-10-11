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Адвокат обжаловал арест активиста Приходько в аннексированном Крыму

Адвокат обжаловал арест активиста Приходько в аннексированном Крыму (3 новости)

«Адвокат подал апелляционную жалобу на арест проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом он рассказал ресурсу Крым.Реалии.По его словам, он подал…»

Адвокат Назим Шеихмамбетов обжаловал арест в аннексированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Нами была подана апелляционная жалоба в защиту гражданина Украины, Приходько Олега Аркадьевича, в Верховный суд Крыма с требованием отменить вынесенное вчера постановление Киевского районного суда", – рассказал Шеихмамбетов .

Адвокат сообщил, что сегодня встречался с подзащитным во время проведения следственных действий. 

Шеихмамбетов рассказал, что Приходько помещен в Симферопольское СИЗО. Также он добавил, что активист уже обустроился в камере. В тюрьме удивились, что такой пожилой человек, как Приходько, обвиняется в тероризме. 

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Шеихмамбетов передал, что украинский активист поблагодарил всех, кто за него переживает.

"Он еще просил передать фразу, процитирую: "Я на колени стану только перед Богом", имея ввиду, что он не склонится и будет продолжать свою борьбу за то, чтобы справедливость восторжествовала", – сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ предъявила задержанному в Крыму украинцу Приходько обвинение в подготовке взрыва админздания в Саках.

Известно, что об аресте Приходько 10 октября сообщил народный депутат Украины седьмого созыва Эдуард Леонов. Кроме того, супруга активиста Любовь Приходько также задержана.

8 февраля 2019 года ФСБ Крыма проводило обыск у Олега Приходько в селе Орехово. Тогда у него изъяли украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. Затем активиста отвезли в Симферополь, там Приходько допрашивали о его деятельности и связях в материковой части Украины.​

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Фокус Фокус  ·  11.10.19, 19:57 Адвокат Назим Шеихмамбетов подал апелляционную жалобу на арест в оккупированном Крыму  активиста Олега Приходько.  Об этом сообщает Крым. Реалии. "Нами была подана апелляционная жалоба в защиту гражданина…
РБК Украина РБК Украина  ·  11.10.19, 21:24 Адвокат подал апелляционную жалобу на арест проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом он рассказал ресурсу "Крым.Реалии".По его словам, он подал апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма с требованием…
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