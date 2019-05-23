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Адвокат Порошенко обратился к генпрокурору, заявляет о заведомо ложном сообщении о преступлении со стороны Крючкова

Адвокат Порошенко обратился к генпрокурору, заявляет о заведомо ложном сообщении о преступлении со стороны Крючкова (4 новости)

«Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань требует от генпрокурора начать досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщения о преступлении, сделанного…»

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань считает, что "голословные обвинения" бывшего главы правления компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова в адрес Порошенко подпадают под действие статьи, которая предусматривает уголовную ответственность за дачу неправдивых показаний.Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань обратился к Генпрокурору Украины Юрию Луценко с требованием провести проверку и начать расследование по факту дачи неправдивых показаний бывшим главой правления компании "Энергосеть" Дмитрием Крючковым относительно неправомерности действий Порошенко и его окружения в сфере энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Блока Петра Порошенко 23 мая.

"В обращении адвокат Головань утверждает, что голословные обвинения гражданина Крючкова в адрес Петра Порошенко подпадают под действие ст. 383 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления", сказано в заявлении.

В политсиле считают, что Крючков координирует свои действия с окружением нынешнего руководства страны, а его показания относительно неправомерности действий Порошенко и его окружения в сфере энергетики часть "плана мести" за национализацию "ПриватБанка".

В Украине Крючкова называют организатором схемы, с помощью которой компании "Запорожьеоблэнерго" и государственному предприятию "Энергорынок" был нанесен ущерб на общую сумму более 346 млн грн. По данным Национального антикоррупционного бюро, в течение 2015 2016 годов компания "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, заключила договоры об уступке права требования долга за электроэнергию, которую "Запорожьеоблэнерго" поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП "Энергорынок" и "Запорожьеоблэнерго", а "Энергосети".

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В расследовании "Радіо Свобода", опубликованном в марте 2019 года, говорилось, что Крючков не действовал единолично. Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров экс-нардепа с депутатом Рады от Блока Петра Порошенко Кононенко и бизнесменами, братьями Григорием и Игорем Суркисами; записи свидетельствуют, что Кононенко, вероятно, причастен к коррупционным схемам в энергетике.

После допроса в НАБУ Кононенко 25 апреля заявил, что подаст в суд на "Радіо Свобода" за публикацию непроверенной информации.

Крючков прилетел в Украину 15 апреля.

В суде он заявил, что производство в его отношении было открыто по поручению тогдашнего президента Украины Порошенко.

17 апреля суд взял Крючкова под арест с возможностью внесения 7,11 млн грн залога, тогда как прокуратура требовала определить сумму залога на уровне 346 млн грн. 19 апреля его адвокат внес залог, и 22 апреля Крючков вышел из СИЗО.

Полномочия президента Порошенко истекли 20 мая.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что после встречи главы ведомства Назара Холодницкого с Крючковым было открыто четыре уголовных производства в отношении Порошенко.

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