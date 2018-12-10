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Аэропорт "Борисполь" возобновил работу после инцидента с белорусским самолетом

Аэропорт "Борисполь" возобновил работу после инцидента с белорусским самолетом (4 новости)

«Аэропорт Борисполь возобновил функционирование в штатном режиме. Об этом сообщает 112 Украина. По состоянию на 8:25 рейсы возобновили курсирование без…»

В авиакомпании "Белавиа" рассказали, что же случилось с самолетом Минск-Киев в "Борисполе". Как сообщает "Радио Свобода", самолет Boeing 737-500 во время торможения на взлетной полосе задел грунт стойкой шасси. По информации, сама посадка самолета прошла в штатном режиме. Но из-за тумана и плохих погодных условий пилоты во время торможения задели грунт. - Во время пробега правой стойкой шасси задел грунт, командир корабля отправил боковое отклонение самолета, после чего самолет продолжил движение по полосе и зарулил на стоянку, - говорят представители "Белавиа". Пострадавших среди пассажиров и экипажа нет. В данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее Vgorode уже писал, что в аэропорту "Борисполь" самолет из Беларуси совершил жесткую посадку, получив повреждения. По информации пассажиров другого рейса, из-за аварии закрыли взлетную полосу и часть самолетов отправили в другие аэропорты - Харьков и Одессу. СМОТРИТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ КИЕВА: Цифра дня: сколько киевских школьников болеет гриппом В Киеве на станции метро умерла 9-летняя девочка

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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  10.12.18, 07:42 Самолет авиакомпании "Белавиа" совершил жесткую посадку в международном аэропорту "Борисполь". Инцидент произошел накануне, 9 декабря, когда аэропорт работал в условиях ограниченной видимости из-за тумана.Согласно…
Канал 112 Канал 112  ·  10.12.18, 09:22 Аэропорт "Борисполь" возобновил функционирование в штатном режиме. Об этом сообщает "112 Украина". По состоянию на 8:25 рейсы возобновили курсирование без задержек. Напоминаем, сегодня, 10 декабря, самолет…
РБК Украина РБК Украина  ·  10.12.18, 10:17 Международный аэропорт "Борисполь" возобновил работу в штатном режим после инцидента с самолетом компании "Белавиа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аэропорта.По информации на сайте…
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