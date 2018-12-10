Аэропорт "Борисполь" возобновил работу после инцидента с белорусским самолетом

В авиакомпании "Белавиа" рассказали, что же случилось с самолетом Минск-Киев в "Борисполе". Как сообщает "Радио Свобода", самолет Boeing 737-500 во время торможения на взлетной полосе задел грунт стойкой шасси. По информации, сама посадка самолета прошла в штатном режиме. Но из-за тумана и плохих погодных условий пилоты во время торможения задели грунт. - Во время пробега правой стойкой шасси задел грунт, командир корабля отправил боковое отклонение самолета, после чего самолет продолжил движение по полосе и зарулил на стоянку, - говорят представители "Белавиа". Пострадавших среди пассажиров и экипажа нет. В данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее Vgorode уже писал, что в аэропорту "Борисполь" самолет из Беларуси совершил жесткую посадку, получив повреждения. По информации пассажиров другого рейса, из-за аварии закрыли взлетную полосу и часть самолетов отправили в другие аэропорты - Харьков и Одессу. СМОТРИТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ КИЕВА: Цифра дня: сколько киевских школьников болеет гриппом В Киеве на станции метро умерла 9-летняя девочка