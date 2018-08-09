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Экономика и финансы
Газета День Газета День · · Обновлено в 17:06
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Аэропорт "Борисполь" заплатил 13 млн штрафа за злоупотребление монопольным положением

Аэропорт "Борисполь" заплатил 13 млн штрафа за злоупотребление монопольным положением (10 новостей)

«Международный аэропорт Борисполь уплатил 12,78 миллиона гривен штрафа за установление завышенной платы субъектам, которые предоставляют услуги наземного..»

Международный аэропорт "Борисполь" уплатил штраф в размере 12,7 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропортов. Об этом написал председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев в Facebook.

АМКУ наложил штраф на аэропорт через установление завышенной платы субъектам, которые предоставляют услуги наземного обслуживания авиакомпаниям.

"Больше года длился судебный процесс. Сегодня пришло письмо от "Борисполя" о выполнении решения и уплаты штрафа (приложено платежное поручение). Государственный уполномоченный и департамент проанализируют информацию, полученную от ГП "Аэропорт "Борисполь", на предмет надлежащего и полного исполнения решения", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее АМКУ заявлял, что "Борисполь" в течение 2013-2016 гг. предоставлял скидки на аэропортовые сборы только компании "МАУ".

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Обновлено в 16:42 Решением АМКУ был наложен штраф 12 780,354 тыс. грн. Больше года длился судебный процесс. Сегодня пришло письмо от "Борисполя" о выполнении решения и уплате штрафа", - отметил он.Помимо штрафа, в январе 2017 года АМКУ обязал аэропорт до 1 марта 2017…

Обновлено в 17:06 "Больше года длился судебный процесс. Сегодня пришло письмо от "Борисполя" об исполнении решения и уплаты штрафа", – отметил Терентьев.

ФОТО К НОВОСТИ: «Аэропорт "Борисполь" заплатил 13 млн штрафа за злоупотребление монопольным положением»
Фото Аэропорт Борисполь заплатил почти 13 млн грн штрафа за злоупотребление на рынке
Фото Аэропорт "Борисполь" заплатил 13 млн штрафа за злоупотребление монопольным положением
Фото "Борисполь" уплатил штраф в размере 12,7 млн грн за злоупотребление монопольным положением
Фото Аэропорт "Борисполь" заплатил 13 миллионов штрафа
Фото Аэропорт "Борисполь" уплатил 12,8 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных аэропортовых услуг
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Новое Время Новое Время  ·  09.08.18, 10:49 Международный аэропорт Борисполь оплатил штраф в размере 12,7 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных аэропортовых услуг.
Канал 112 Канал 112  ·  09.08.18, 11:31 Международный аэропорт "Борисполь" уплатил штраф в размере 12,7 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропортов. Об этом написал председатель Антимонопольного…
Украинская правда Украинская правда  ·  09.08.18, 14:18 Международный аэропорт "Борисполь" оплатил 12,78 миллиона гривен штрафа за установление завышенной платы субъектам, которые предоставляют услуги наземного обслуживания авиакомпаниям.
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Капитал Капитал  ·  09.08.18, 14:40 Международный аэропорт «Борисполь» оплатил 12,78 миллиона гривен штрафа за установление завышенной платы субъектам, которые предоставляют услуги наземного обслуживания авиакомпаниям.…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  09.08.18, 15:29 Международный аэропорт "Борисполь" уплатил 12,78 миллиона гривен штрафа за установление завышенной платы субъектам, которые предоставляют услуги наземного...
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.08.18, 15:37 Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) уплатил 12,78 млн грн штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в январе 2017 года за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных…
Facenews Facenews  ·  09.08.18, 16:42 Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) уплатил 12,78 млн грн штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в январе 2017 года за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.08.18, 17:06 Международный аэропорт "Борисполь" уплатил штраф в размере 12,78 миллионов гривен, что в январе 2017 года наложил Антимонопольный комитет Украины за установление завышенной платы субъектам, которые предоставляют…
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