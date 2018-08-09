Аэропорт "Борисполь" заплатил 13 млн штрафа за злоупотребление монопольным положением (10 новостей) «Международный аэропорт Борисполь уплатил 12,78 миллиона гривен штрафа за установление завышенной платы субъектам, которые предоставляют услуги наземного..»

Международный аэропорт "Борисполь" уплатил штраф в размере 12,7 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропортов. Об этом написал председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев в Facebook.

АМКУ наложил штраф на аэропорт через установление завышенной платы субъектам, которые предоставляют услуги наземного обслуживания авиакомпаниям.

"Больше года длился судебный процесс. Сегодня пришло письмо от "Борисполя" о выполнении решения и уплаты штрафа (приложено платежное поручение). Государственный уполномоченный и департамент проанализируют информацию, полученную от ГП "Аэропорт "Борисполь", на предмет надлежащего и полного исполнения решения", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее АМКУ заявлял, что "Борисполь" в течение 2013-2016 гг. предоставлял скидки на аэропортовые сборы только компании "МАУ".

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Обновлено в 16:42 Решением АМКУ был наложен штраф 12 780,354 тыс. грн. Больше года длился судебный процесс. Сегодня пришло письмо от "Борисполя" о выполнении решения и уплате штрафа", - отметил он.Помимо штрафа, в январе 2017 года АМКУ обязал аэропорт до 1 марта 2017…

Обновлено в 17:06 "Больше года длился судебный процесс. Сегодня пришло письмо от "Борисполя" об исполнении решения и уплаты штрафа", – отметил Терентьев.