Аэропорт "Борисполь" заплатил 13 млн штрафа за злоупотребление монопольным положением

Международный аэропорт "Борисполь" уплатил штраф в размере 12,7 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропортов. Об этом написал председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев в Facebook.
АМКУ наложил штраф на аэропорт через установление завышенной платы субъектам, которые предоставляют услуги наземного обслуживания авиакомпаниям.
"Больше года длился судебный процесс. Сегодня пришло письмо от "Борисполя" о выполнении решения и уплаты штрафа (приложено платежное поручение). Государственный уполномоченный и департамент проанализируют информацию, полученную от ГП "Аэропорт "Борисполь", на предмет надлежащего и полного исполнения решения", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее АМКУ заявлял, что "Борисполь" в течение 2013-2016 гг. предоставлял скидки на аэропортовые сборы только компании "МАУ".
Обновлено в 16:42 Решением АМКУ был наложен штраф 12 780,354 тыс. грн. Больше года длился судебный процесс. Сегодня пришло письмо от "Борисполя" о выполнении решения и уплате штрафа", - отметил он.Помимо штрафа, в январе 2017 года АМКУ обязал аэропорт до 1 марта 2017…
Обновлено в 17:06 "Больше года длился судебный процесс. Сегодня пришло письмо от "Борисполя" об исполнении решения и уплаты штрафа", – отметил Терентьев.