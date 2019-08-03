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Аэропорт Хитроу отменил 177 рейсов из-за забастовки

Аэропорт Хитроу отменил 177 рейсов из-за забастовки (4 новости)

«Лондонский аэропорт Хитроу был вынужден отменить более 170 рейсов из-за запланированного бойкота работников»

В Британии лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов в понедельник и вторник в связи с запланированным бойкотом работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, накануне администрация аэропорта Хитроу обратилась к авиакомпаниям с просьбой заранее консолидировать рейсы или забронировать пассажиров на альтернативные. Пассажирам рекомендуют обратиться к своим авиакомпаний, чтобы найти обновленную информацию.

Отмечается, что изменения в работе лондонского аэропорта связанные с бойкотом, который запланировали члены профсоюза работников аэропортов Unite. Ранее они отклонили предложения о повышении заработной платы на 7,3%. Лидеры профсоюза должны встретиться с представителями администрации Хитроу для переговоров в субботу, 3 августа.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  03.08.19, 13:55 Сообщается, что профсоюз отверг очередное предложение представителей Хитроу о повышении зарплат сотрудников, однако новый раунд переговоров должен пройти в течение дня и забастовка не состоится,…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.08.19, 14:52 Аэропорт Хитроу в Лондоне отменяет 172 рейса в понедельник и вторник в связи с запланированной забастовкой работников, сообщило агентство Associated Press.
MIGnews MIGnews  ·  03.08.19, 14:54 Лондонский аэропорт Хитроу был вынужден отменить более 170 рейсов из-за запланированного бойкота работников.
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