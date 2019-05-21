Аэропорт Стамбул изменил написание четырех украинских городов

В новом аэропорту Стамбула еще до его открытия обещали использовать украинскую транслитерацию городов Украины, сообщили в украинском посольстве в Стамбуле.Крупнейший в мире новый аэропорт Стамбула использует названия украинских городов в соответствии с транслитерацией с украинского языка. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

В марте 2019 года корректные названия украинских городов стал использовать Стамбульский аэропорт имени Ататюрка. В консульстве отметили, что параллельно с переговорами с руководством аэропорта Ататюрка вели работу с оператором главного стамбульского аэропорта.

"Сегодня мы уже официально можем сказать: из Стамбула самолеты летят в Lviv, Odesa, Kyiv, Zaporizhzhia. Они летят отсюда и в другие города, например, в Kherson, однако, с теми названиями вопросов не было априори. Мы благодарим турецких партнеров, которые в начале года мгновенно откликнулись на наше обращение, и еще до официального открытия и начала работы нового аэропорта получили заверения, что все будет #CorrectUA", заявили в Генконсульстве.

Онлайн-кампанию #KyivNotKiev запустило Министерство иностранных дел Украины в октябре прошлого года.

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Уже изменили название столицы Украины на табло на Kyiv аэропорты Лондона, Таллинна, Будапешта, международные аэропорты Бельгии, а также городов Нур-Султан и Алматы (Казахстан), Орио-аль-Серио и Милана (Италия), Вены (Австрия), Франкфурта-на-Майне(Германия).

Обновлено в 15:52 "Как Вы знаете, больше месяца в Стамбуле работает новый аэропорт. Со "старым" - имени Ататюрка - Генеральным консульством Украины в Стамбуле в свое время была проведена работа и на их информационных табло красовались корректные названия украинских городов, с которыми существует…

Обновлено в 15:55