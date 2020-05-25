Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" COVID-19, - ВОЗ (3 новости) «По словам гендиректора, на континенте-прежнему сохраняются пробелы и уязвимости»

Всемирная организация здравоохранения cчитает, что Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса, если ее лидеры не придадут приоритетного значения тестированию. Об этом сообщает агентство Reuters.

В организации полагают, что лидеров стран нужно подталкивать к большему количеству тестирований на наличие коронавируса.

"Моя первая точка зрения на Африку, моя первая проблема: отсутствие тестирования приводит к тихой эпидемии в Африке. Поэтому мы должны продолжать подталкивать лидеров к определению приоритетов тестирования", - заявил специальный посланник ВОЗ Самба Соу.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус подчеркнул, что Африка является регионом с наименьшим количеством диагностированных случаев коронавируса, на который приходится менее 1,5% от общего числа случаев в мире и всего 0,1% смертей.

Вместе с тем он отметил, что опыт континента, связанный с другими эпидемиями, помог ему расширить масштабы своей реакции на коронавирус и избежать последствий, наблюдаемых в других местах до сих пор. Однако, по мнению Гебреисуса, в Африке по-прежнему сохраняются "пробелы и уязвимости".

Так, президент Али Бонго Ондимба объявил, что правительство планирует заблокировать столицу Либревиль, и обнародовал пакет карантинных мероприятий, в список которых вошел запрет употреблять мясо летучих мышей и панголинов или ящеров.

Как сообщалось, в конце апреля в Африке наблюдался рост числа случаев Covid-19 на 40%. Во Всемирной организации здравоохранения опасались, что африканские страны оказались на грани массовой вспышки. В ВОЗ опасались, что в течение трех-шести месяцев в Африке может произойти 10 миллионов случаев коронавируса, если уровень заболеваемости не остановят.

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