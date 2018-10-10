Африканский сухогруз c украинскими моряками получил повреждение при входе в Керченский пролив (4 новости) «Сухогруз Нила, под флагом африканского Того, который шел из порта Азов в Турцию с грузом угля, с 10 украинцами на…»

Сухогруз "Нила" (под флагом африканского Того, оператор - турецкая компания), который шел из порта "Азов" в Турцию с грузом угля, запросил помощь из-за поступления воды в носовую часть судна при входе в Керченский пролив, сообщили в пресс-службе Росморречфлота."Они стояли на 453-й якорной стоянке в ожидании прохода Керченским проливом в Турцию, груз - 2,2 тыс. тонн угля.

Ночью от капитана поступил сигнал о поступлении воды, и о том, что насосы не справляются с откачкой", - сказали "Интерфаксу" (Interfaх.ru) в пресс-службе в среду.На борту находились 11 членов экипажа: 10 граждан Украины и один азербайджанец.Морская спасательная служба отправила к сухогрузу буксир, который может помочь откачать воду."Капитану было предложено подписать договор о спасении, они думали, несколько раз соглашались, потом отказывались. Буксир находился рядом, ожидая завершения юридического процесса", - отметил собеседник агентства.Семь человек из экипажа перешли на борт пограничного судна."На борту остались четыре человека. Когда договор будет подписан, буксир вернется на место операции, начнет откачивать воду", - отметил представитель Росморречфлота.Еще один буксир был на дежурстве неподалеку и подошел к сухогрузу. Поступление воды в сухогруз прекратилось."На данный момент угрозы затопления судна и загрязнения окружающей среды нет", - заявили в Росморречфлоте.