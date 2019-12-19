Аграрный комитет проводит заседание по земельной реформе (8 новостей) «Комитет продолжает рассматривать поправки к закону о рынке земли»

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в четверг, 19 декабря, вновь собрался на заседание относительно продолжения рассмотрения поправок к проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) перед вторым чтением.

Так, заседание началось около 8:00 утра, впрочем с 15-минутным опозданием.

Депутаты собрались на заседание и начали дальше рассматривать поправки в законопроект о рынке земли.

Накануне заседание комитета длилось около семи часов - до самой ночи. Вчера рассмотрели 192 поправки.

Аграрный комитет завершил заседание по рынку земли, которое продолжалось…

Вчера также во время заседания аграрного комитета возникла драка между депутатами.

Ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект 2178-10 по внедрению рынка земли.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его решать на референдуме будут украинцы. В СН указали, что референдума относительно рынка земли следует ожидать в январе-феврале 2020 года.

Также дискуссионным является вопрос концентрации земли в одни руки. Так, к первому чтению предлагалась концентрация земли в одни руки в 200 тысяч гектаров. Позже председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде во время подготовки законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению нардепы планируют внести правку по уменьшению концентрации земли в одних руках - предварительно до 50 тыс. гектаров. Впрочем обсуждается предел и в 10-20 тыс. гектаров.

В общем в комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Накануне на заседание комитета принесли кипу бумаг с правками и начали голосовать за них.

Обновлено в 10:08 Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики прервал заседание, где народные депутаты с утра продолжили рассмотрение поправок к проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) перед вторым чтением. Так,…

Обновлено в 10:23 После чего председатель комитета Николай Сольский поставил это предложение на голосование, однако депутаты его не поддержали.