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Фокус Фокус · · Обновлено в 13:03
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Аграрный комитет рекомендовал Раде принять закон о рынке земли

Аграрный комитет рекомендовал Раде принять закон о рынке земли (7 новостей)

«Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на сегодняшнем заседании рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли. Об этом…»

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует парламенту принять законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Укр"Рекомендовать ВРУ принять законопроект о некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения 2178-10 во втором чтении и в целом как закон Украины, в редакции согласно поправкам и предложениям, указанным председателем подкомитета", – рассказал он. По его словам, решение поддержали 19 членов комитета. Один из членов комитета проголосовал против, еще трое воздержались. Как ранее сообщал Фокус: 13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли. Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме. Закон об открытии рынка земли вынесут в зал для голосования после рассмотрения в аграрном комитете всех поправок к документу. Об этом 18 декабря сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после встречи с председателями парламентских фракций.

Обновлено в 12:22 Парламентский комитет на заседании 28 декабря согласовал все правки ко второму чтению законопроекта № 2178−10 о рынке земли, сообщил у себя в Facebook советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак.

Обновлено в 13:03 Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики завершил рассмотрение всех правок законопроекта о рынке земли и рекомендовал депутатам принять его во втором чтении. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак на своей странице в Facebook. "Только что аграрный комитет рассмотрел и согласовал окончательную версию до второго чтения законопроекта 2178-10 о внедрении рынка земли. Препятствий для голосования в сессионном зале уже не осталось", - написал он.

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УНН УНН  ·  28.12.19, 09:41 Комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Об этом…
РБК Украина РБК Украина  ·  28.12.19, 10:29 Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на сегодняшнем заседании рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли. Об этом по итогам заседания заявил глава комитета Николай Сольский,…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.12.19, 10:56 Комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Законопроект…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  28.12.19, 12:22 Депутаты согласовали окончательную версию законопроекта № 2178−10 о введении в Украине рынка земли.Парламентский комитет на заседании 28 декабря согласовал все правки…
Канал 112 Канал 112  ·  28.12.19, 13:03 Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики завершил рассмотрение всех правок законопроекта о рынке земли и рекомендовал депутатам принять его во втором чтении. Об этом сообщил советник…
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