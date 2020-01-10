Сегодня в 19:06

Агрессия РФ против Украины - прямая угроза для всего континента, - проект резолюции Европарламента (4 новости) «ЕП также выражает обеспокоенность деятельностью и политиками России, продолжают дестабилизировать ситуацию и угрожать сфере безопасности среде»

В проекте резолюции Европарламента по имплементации в 2019 году общей политики безопасности и обороны ЕС сообщается, что агрессия России против Украины и Грузии представляет угрозу для континента.

Об этом сообщает Укринформ.

"Европарламент считает, что нестабильность и непредсказуемость на границах ЕС и его ближайшем соседстве (Северная Африка, Ближний Восток, Кавказ, Балканы, Восточное Средиземноморье, российская агрессия против Украины и Грузии), а также в дальнем соседстве (Сахель, Африканский рог) составляют прямую и непрямую угрозу безопасности континента ", - говорится в проекте документа.

Европарламент также выражает обеспокоенность деятельностью политиков России, которые продолжают дестабилизировать ситуацию и угрожать сфере безопасности.

Украина, Россия и Евросоюз подписали новый газовый контракт на 5 лет

"ЕП подчеркивает, что оккупация Россией восточной Украины продолжается, Минские договоренности не выполнены, аннексия и милитаризация Крыма и Донбасса продолжается", - отмечается в проекте резолюции.

В документе также осуждается военная интервенция России и оккупация Крымского полуострова и выражается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Европарламентарии проведут дебаты об имплементации общей политики безопасности и обороны ЕС 14 января в Страсбурге.Источник: https://censor.net.ua/n3169246