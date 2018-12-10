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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 10:30
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Актер Панин попал в ДТП

Актер Панин попал в ДТП (6 новостей)

«На место аварии выехала карета скорой помощи»

Скандально известный российский актер Алексей Панин, который недавно устроил пьяный дебош на борту самолета, попал в дорожно -транспортное происшествие (ДТП) в Москве (РФ). Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает Mash на Telegram-канале.

Отмечается, что на улице Подвойского столкнулись два такси, и затем в них въехал автомобиль марки "Мерседес", пассажиром которого и был актер.

За рулем авто была 36-летняя Лия Скворцова - возлюбленная Панина. 

Она является сценаристом нового фильма "Я вернулся", в котором Алексей не только актер, но и режиссер.

Cкорбим: известный одесский ученый и преподаватель погиб в ДТП
Cкорбим: известный одесский ученый и преподаватель погиб в ДТП

Панин от резкого торможения ударился головой. На место выехала бригада скорой помощи.

Сам Панин ехать в больницу отказался.

Ранее мы писали о том, что Алексей Панин резко высказался о скандале, в котором оказался из-за поездки на "кубике" в Саратове.

Также Панин публиковал в сети новое "голое" фото, чем сильно разозлил своих фанатов.

Обновлено в 10:30 Скандально известный российский актер Алексей Панин попал в ДТП вместе со своей девушкой

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  10.12.18, 07:54 Алексей Панин / instagram.com/alexeypanin99 Российский актер Алексей Панин пострадал в ДТП в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, авария произошла на улице Подвойского...
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  10.12.18, 08:10 Автомобиль артиста врезался в две машины такси, которые столкнулись перед этим.
MIGnews MIGnews  ·  10.12.18, 08:14 На место аварии выехала карета скорой помощи.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Подробности Подробности  ·  10.12.18, 10:30 Скандально известный российский актер Алексей Панин попал в ДТП вместе со своей девушкой
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