Актер Панин попал в ДТП

Скандально известный российский актер Алексей Панин, который недавно устроил пьяный дебош на борту самолета, попал в дорожно -транспортное происшествие (ДТП) в Москве (РФ). Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает Mash на Telegram-канале.

Отмечается, что на улице Подвойского столкнулись два такси, и затем в них въехал автомобиль марки "Мерседес", пассажиром которого и был актер.

За рулем авто была 36-летняя Лия Скворцова - возлюбленная Панина.

Она является сценаристом нового фильма "Я вернулся", в котором Алексей не только актер, но и режиссер.

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Панин от резкого торможения ударился головой. На место выехала бригада скорой помощи.

Сам Панин ехать в больницу отказался.

Ранее мы писали о том, что Алексей Панин резко высказался о скандале, в котором оказался из-за поездки на "кубике" в Саратове.

Также Панин публиковал в сети новое "голое" фото, чем сильно разозлил своих фанатов.

Обновлено в 10:30 Скандально известный российский актер Алексей Панин попал в ДТП вместе со своей девушкой