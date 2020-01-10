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Актер сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет/Гарри Хейнс страдал от зависимости и психических расстройств

Актер сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет/Гарри Хейнс страдал от зависимости и психических расстройств (4 новости)

«О смерти актера сообщила его мать»

Голливудский актер и звезда сериала "Американская история ужасов" Гарри Хейнс скончался в возрасте 27 лет. Местные СМИ сообщают, что актер боролся с психическими расстройствами и наркотической зависимостью. Об этом его мать, актриса Джейн Бэдлер сообщила в Instagram.

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"7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К несчастью, он боролся с психическим расстройством и зависимостью. Слишком быстро вспыхнула яркая искра... я буду скучать по тебе, Гарри, каждый день своей жизни ", — написала Бэдлер.

Она не раскрыла точную причину смерти сына. Также пока не опубликованы данные о дате и месте прощания с актером.

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Гарри Хейнс (фото: instagram.com/janebadlerworld)

Гарри Хэйнс снялся в сериалах "Американская история ужасов", "ОА" и "Подлый Пит". Он родился в Австралии, переехал в Великобританию, начав карьеру модели, а затем перебрался в Лос-Анджелес, США. Также Гарри был относительно известным музыкантом под псевдонимом ANTIBOY. Его мать, 66-летняя Джейн Бэдлер сыграла в сериалах "Затерянный мир", "Соседи", "Фэлкон Крест" и V.

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Фото Скончалась звезда легендарного сериала от Netflix
Фото Актер сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет/Гарри Хейнс страдал от зависимости и психических расстройств
Фото Звезда "Американской истории ужасов" Гарри Хейнс умер в 27 лет
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Апостроф Апостроф  ·  10.01.20, 11:31 Австралийский актер и модель Гарри Хейнс скончался в возрасте 27 лет. Накануне смерти мужчина страдал от проблем с психическим здоровьем.
ТСН ТСН  ·  10.01.20, 12:40 О смерти актера сообщила его мать.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  10.01.20, 12:40 Актер Гарри Хейнс, звезда сериала "Американская история ужасов" на Netflix, скончался на 28-м году жизни. Об этом сообщила его мать Джейн Бэдлер в Instagram."7 января мой прекрасный сын умер. Ему было…
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