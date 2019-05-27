Актер студии "Квартал 95" хочет баллотироваться в Раду по мажоритарке

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) будет баллотироваться в парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге.
Об этом рассказал глава штаба партии Александр Корниенко, сообщает LB.ua.
"Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге", – рассказал Корниенко.
Глава штаба отметил, что пока Корявченков – единственный из "Квартала", кто выразил желание получить мандат народного депутата.
Корявченков на президентских выборах-2019 возглавил штаб Владимира Зеленского в Кривом Роге.
Как ранее сообщал Фокус:
27 мая политсила "Слуга народа" избрала своим председателем спикера команды президента Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова. 8 июня состоится съезд партии "Слуга народа", на котором планируют представить кандидатов от 199 мажоритарных округов, список из 225 человек, а также программу и идеологию партии.