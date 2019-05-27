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Актер студии "Квартал 95" хочет баллотироваться в Раду по мажоритарке (3 новости) «Актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков (Юзик) намерен баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу. Об этом журналистам сообщил глава…»

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) будет баллотироваться в парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге.

Об этом рассказал глава штаба партии Александр Корниенко, сообщает LB.ua.

"Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге", – рассказал Корниенко.

Глава штаба отметил, что пока Корявченков – единственный из "Квартала", кто выразил желание получить мандат народного депутата.

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Корявченков на президентских выборах-2019 возглавил штаб Владимира Зеленского в Кривом Роге.

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая политсила "Слуга народа" избрала своим председателем спикера команды президента Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова. 8 июня состоится съезд партии "Слуга народа", на котором планируют представить кандидатов от 199 мажоритарных округов, список из 225 человек, а также программу и идеологию партии.