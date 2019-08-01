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Алан Бадоев рассказал, сколько зарабатывают его артисты

Алан Бадоев рассказал, сколько зарабатывают его артисты (3 новости)

«Продюсер признался, что он никогда не настроен на быстрый заработок»

Украинский режиссер Алан Бадоев впервые приоткрыл тайны своего бизнеса, рассказал об особенностях многомиллионного контракта с китайцами, годовых гонорарах артистов уровня Барских и TAYANNA.

Также в интервью блогеру Андрею Остапчуку он поведал о своих страхах, что думает о премиях в Украине и почему одиночество – неизменная спутница по жизни Бадоева. Самые громкие цитаты : – В целом любой топовый артист, каким является Макс Барских, зарабатывает около трех миллионов долларов за год. TAYANNA зарабатывает около трехсот тысяч долларов, но эти деньги всегда в обороте. Будет еще круче, нужно только время. – Я никогда не настроен на быстрый заработок, я в него не верю. Все, что пришло быстро, быстро уходит. Я люблю идти как танк – медленно, но верно. – Во-первых, я занимаюсь не бизнесом. Если бы я захотел заниматься конкретно бизнесом, я бы, наверное, занимался чем-то другим – юристом стал или нефть где-то выкачивал. Я же занимаюсь, прежде всего, творчеством. Тем, чем я не могу не заниматься. Живу, общаюсь и дружу исключительно с такими людьми. Не потому что я их отсеиваю каким-то образом, а потому что мы притягиваем друг друга. – Премии делают умные люди, чтобы к своему холдингу подтянуть и обязать подарками артистов. Что такое премия? Это когда у тебя есть стул, но пока особо никто этот стул не уважает и не понимает. Зачем его уважать? Но если на стул сядет Алан Бадоев, Макс Барских, Настя Каменских или Тина Кароль, то этот стул будет стоить дороже и о нем, как минимум, будут говорить. Поэтому ты придумываешь некую премию, чтобы наградить того, кто придет за наградой. Ведь все мы люди тщеславные и хотим наград. – Я не люблю ходить на похороны. Мне не нравится страшное доказательство того, что человек может превратиться в статику. Мне не нравится осознавать, что волшебство может закончиться. Я еще ребенок и в этом плане хочу им оставаться. Всех людей, которые хоть чуть-чуть делают так, что я перестаю чувствовать себя ребенком, сразу же удаляю из своей жизни. Я не хочу лишать себя права жить в приятном мире. – Одиночество – это конкретная подруга моей жизни (смеется). – В моей жизни ежедневно проходит такое количество людей, что весь мой путь построен на том, чтобы отдавать энергию. На площадке ты забираешь из себя все, что есть, и отдаешь артисту. Поэтому момент одиночества так сладок, невероятен и прекрасен. Когда ты можешь просто погрузиться в себя, как в детстве – зажимаешь нос и опускаешься в полную ванну воды, гул уходит, и ты слышишь голос мамы. Он тебе кажется таким счастливым, пока она на кухне что-то готовит и шумит кастрюлями. И ты думаешь “о, как я счастлив”. Одиночество для меня – это некое погружение в ванну.Алан Бадоев приоткрыл тайны своего бизнеса

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главком Главком  ·  01.08.19, 15:17 Алан Бадоев - не только талантливый режиссер и клипмейкер, но и успешный продюсер. Его артисты не сходят с первых строчек чартов, их все знают, о них все говорят
ТСН ТСН  ·  01.08.19, 16:54 Продюсер признался, что он никогда не настроен на быстрый заработок.
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