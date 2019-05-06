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Аласания ушел в отпуск и остается на должности

Аласания ушел в отпуск и остается на должности (3 новости)

«Руководитель НСТУ будет ждать решения суда по делу о своем увольнении»

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания ушел в отпуск и остается на должности до ее завершения. Несмотря на то, что 6 мая – это дата, которую Наблюдательный Совет НСТУ определил как день его увольнения.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины пока не уволил Зураба Аласанию с должности председателя правления Общественного вещателя. Об этом сообщил директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко в Facebook.

Тарас Шевченко утверждает, что Аласания подал апелляцию на решение НСТУ о его увольнении, считая его незаконным. Однако суд отказался приостановить увольнение Аласании до решения дела по сути. Следующее заседание суда состоится 11 июня.

Тем временем Зураб Аласания воспользовался возможностью, что дает кодекс законов о труде, – использовать в конце работы весь отпуск. Таким образом, Зураб Аласания ушел в отпуск и остается на должности до ее завершения, – сообщил Шевченко.

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Директор Центра демократии и верховенства права предположил, что компромиссным было бы решение Наблюдательного совета НСТУ отложить увольнение до решения дела судом, ведь "сомнения в законности решения являются большими".

Что известно об увольнении Зураба Аласании?Аласанию уволили с должности председателя правления Общественного вещания досрочно (до завершения контракта) 31 января. Такое решение принял наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Временным и. о. председателя правления назначили Николая Чернотицкого. Причины увольнения Аласании ничем не обоснованы. Сам он заявлял о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НСТУ во время голосования о досрочном расторжении контракта. Увольнение Аласании может быть попыткой ввести цензуру накануне выборов президента. Одна из версий – Аласанию уволили за то, что канал не транслировал форум, на котором президент Петр Порошенко заявил о своем участии в выборах. Вторая версия – Аласания отстоял выход на канале программ расследований "Схемы" и "Наши Деньги", которые планировали убрать с эфира. 12 февраля Наблюдательный совет НСТУ решил отсрочить расторжение контракта с Аласанией до 6 мая 2019 года.

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Комментарии Комментарии  ·  06.05.19, 22:06 Зураб Аласания ушел в отпуск и еще остается на должности до завершения отпуска Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины пока не уволил Зураба Аласанию с должности главы…
ТСН ТСН  ·  06.05.19, 23:50 Руководитель НСТУ будет ждать решения суда по делу о своем увольнении.
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