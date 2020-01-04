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Александр Зинченко забил пушечный гол в Кубке Англии – видео

Александр Зинченко забил пушечный гол в Кубке Англии – видео (8 новостей)

«Украинец забил дальним ударом»

Украинский футболист Александр Зинченко выйдет в основе "Манчестер Сити" на матч Кубка Англии против "Порт Вейлу", команды 4-го английского дивизиона.

Украинец сыграет в полузащите. Игра третьего раунда турнира начнется в 19:30 по киевскому времени.

Зинченко в нынешнем сезоне уже играл за "горожан" в центре поля в четвертьфинальном поединке Кубка английской лиги против "Оксфорд Юнайтед" (3:1). Основная позиция украинца в "Ман Сити" – левый защитник.

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Всего в текущем сезоне Зинченко провел 13 матчей за "Ман Сити" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Украинец пропустил часть сезона из-за травмы колена.

ФОТО К НОВОСТИ: «Александр Зинченко забил пушечный гол в Кубке Англии – видео»
Фото Зинченко забил шикарный гол за Манчестер Сити
Фото Зинченко забил за "Манчестер Сити" в матче Кубка Англии
Фото Зинченко открыл счет в матче Кубка Англии
Фото Кубок Англии. Манчестер Сити разгромил клуб 4-го дивизиона с голом Зинченко
Фото Зинченко забил первый гол в сезоне за Манчестер Сити
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Главред Главред  ·  04.01.20, 20:04 Александр Зинченко открыл счет в матче 3 раунда Кубка Англии против представителя Лиги 2 (4-й дивизион Англии). Украинец разогнал атаку "горожан", после чего принял мяч и пробил с дальней...
ТСН ТСН  ·  04.01.20, 20:09 Украинец отметился первым голом в сезоне.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.01.20, 20:32 Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко открыл счет в матче Кубка Англии против Порт Вейл. Украинец оформил гол на 19-й минуте с после передачи Илкая Гюндогана. Смотри также видео, где Зинченко с партнерами…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  04.01.20, 21:29 «Ман Юнайтед» не сумел справиться с «Вулверхэмптоном», и будет переигровка
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.01.20, 21:33 Украинец забил дальним ударом.
Униан Униан  ·  04.01.20, 21:39 "Горожане" одержали победу в матче Кубка Англии.
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