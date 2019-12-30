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Александра Рябоконя признали лучшим тренером года

Александра Рябоконя признали лучшим тренером года (4 новости)

«Почетного звания удостоился Александр Рябоконь»

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь на 0,02 балла обошел наставника донецкого "Шахтера" португальца Луиша Каштру.Наставник "Десны" Александр Рябоконь признан лучшим тренером 2019 года в Украинской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров.

Средний балл Рябоконя за год составил 4,34 из пяти возможных. Это на 0,02 балла больше чем у португальского тренера "Шахтера" Луиша Каштру и наставника "Зари" Виктора Скрипника.

Четвертое место занял тренер "Александрии" Владимир Шаран (4,20), пятое наставник "Динамо" Алексей Михайличенко (4,06).

Рябоконь чаще остальных тренеров в 2019 году получал приз лучшему наставнику тура в УПЛ (шесть раз).

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По информации ресурса, по итогам календарного года (конец прошлого и начало текущего сезонов) "Десна" является третьей лучшей командой после "Шахтера" и "Динамо".

После 18 туров чемпионата Украины сезона 2019/20 черниговская команда занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в активе 33 очка.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  30.12.19, 12:50 Главный тренер черниговской "Десны" опередил в опросе Луиша Каштру, Виктора Скрипника и Алексея Михайличенко
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  30.12.19, 13:28 Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера высшего дивизиона чемпионата Украины по итогам 2019 года. Победил тренер "Десны" Александр Рябоконь. Третий год подряд победитель…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  30.12.19, 14:10 Почетного звания удостоился Александр Рябоконь
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