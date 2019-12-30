Александра Рябоконя признали лучшим тренером года

Сегодня в 15:06

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь на 0,02 балла обошел наставника донецкого "Шахтера" португальца Луиша Каштру.Наставник "Десны" Александр Рябоконь признан лучшим тренером 2019 года в Украинской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров.

Средний балл Рябоконя за год составил 4,34 из пяти возможных. Это на 0,02 балла больше чем у португальского тренера "Шахтера" Луиша Каштру и наставника "Зари" Виктора Скрипника.

Четвертое место занял тренер "Александрии" Владимир Шаран (4,20), пятое наставник "Динамо" Алексей Михайличенко (4,06).

Рябоконь чаще остальных тренеров в 2019 году получал приз лучшему наставнику тура в УПЛ (шесть раз).

Онйлан-видеотрансляция, Заря - Шахтер: Премьер-лига, 22 тур

По информации ресурса, по итогам календарного года (конец прошлого и начало текущего сезонов) "Десна" является третьей лучшей командой после "Шахтера" и "Динамо".

После 18 туров чемпионата Украины сезона 2019/20 черниговская команда занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в активе 33 очка.