"Александрия" без проблем одолела "Львов" на выезде: видео голов

Александрия добыла выездную победу над ФК Львов в 24-м туре чемпионата Украины и увеличила отрыв от четвертого места в турнирной таблице до 11 очков.

ФК Львов — Александрия 1:2 Голы: Бруно, 72 — Полярус, 49, Лучкевич, 58

ФК Львов: Бандура — Висенте, Адамюк, Парамонов, Воронин (Насонов, 82) — Борзенко — Педро (Приймак, 75), Алваро (Шина, 59), Бруно, Липе — Пернамбуко

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Шендрик, Цуриков — Гречишкин, Банада — Лучкевич (Задерака, 68), Ковалец, Полярус (Протасов, 84) — Шастал (Пономарь, 66)

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Предупреждения: Бруно, Липе - Полярус, Бабогло, Пономарь

Удаления: Липе, 73 (вторая желтая карточка), Приймак, 90+4 (неспортивное поведение)

Обновлено в 02:15 В дебюте второго тайма прошла атака александрийцев. Артем Полярус протащил мяч по левому флангу, сделал передачу на Кирилла Ковальца, тот принял мяч на грудь и с ходу пробил, но выше ворот. Тот же Кирилл Ковалец прошел по правому флангу, обошел нескольких защитников соперника, сделал передачу на Дмитрия Шастала, тот легонько…

Обновлено в 02:15 Львовяне завершали матч в меньшинстве.