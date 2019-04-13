  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. "Александрия" без проблем одолела "Львов" на выезде: видео голов
Спорт
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 02:15
"Александрия" без проблем одолела "Львов" на выезде: видео голов

"Александрия" без проблем одолела "Львов" на выезде: видео голов (8 новостей)

«Львовяне завершали матч в меньшинстве»

Александрия добыла выездную победу над ФК Львов в 24-м туре чемпионата Украины и увеличила отрыв от четвертого места в турнирной таблице до 11 очков.

ФК Львов — Александрия 1:2 Голы: Бруно, 72 — Полярус, 49, Лучкевич, 58

ФК Львов: Бандура — Висенте, Адамюк, Парамонов, Воронин (Насонов, 82) — Борзенко — Педро (Приймак, 75), Алваро (Шина, 59), Бруно, Липе — Пернамбуко

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Шендрик, Цуриков — Гречишкин, Банада — Лучкевич (Задерака, 68), Ковалец, Полярус (Протасов, 84) — Шастал (Пономарь, 66)

В Канаде сгорел Украинский культурный центр
В Канаде сгорел Украинский культурный центр

Предупреждения: Бруно, Липе - Полярус, Бабогло, Пономарь

Удаления: Липе, 73 (вторая желтая карточка), Приймак, 90+4 (неспортивное поведение)

Обновлено в 02:15 В дебюте второго тайма прошла атака александрийцев. Артем Полярус протащил мяч по левому флангу, сделал передачу на Кирилла Ковальца, тот принял мяч на грудь и с ходу пробил, но выше ворот. Тот же Кирилл Ковалец прошел по правому флангу, обошел нескольких защитников соперника, сделал передачу на Дмитрия Шастала, тот легонько…

Обновлено в 02:15 Львовяне завершали матч в меньшинстве.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  13.04.19, 18:30 "Львов" проиграл два напряженных матча подряд - "Мариуполю" и "Заре". Это весьма неожиданным образом привело к расставанию с наставником команды Юрием Бакаловым, который вывел "Львов" в топ-шестерку.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.04.19, 21:31 "Александрия" в рамках 24 тура украинской Премьер-лиги победила ФК "Львов", который остался без главного тренера. Львов – Александрия 1:2 Голы: Дуарте, 72 – Полярус, 49, Лучкевич, 59 Удаление: Липе, 74,…
Terrikon Terrikon  ·  13.04.19, 21:47 "Александрия" одержала трудовую победу над "Львовом" во втором сегодняшнем матче 24-го тура УПЛ
Телеграф Телеграф  ·  13.04.19, 22:09 "Александрия" победила "Львов", приблизившись к бронзе чемпионата УПЛ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  13.04.19, 22:10 Смотрите лучшие моменты матча чемпионата Украины
УНН УНН  ·  14.04.19, 02:15 Не очень богатый событиями первый тайм можно объяснить взаимной осторожностью обеих команд: “Львов” был осторожен, поскольку этот поединок стал дебютным для Тараса Гребенюк в качестве…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.04.19, 02:15 Львовяне завершали матч в меньшинстве.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
&quot;Александрия&quot; без проблем одолела &quot;Львов&quot; на выезде: видео голов

"Александрия" без проблем одолела "Львов" на выезде: видео голов
Беленюк станцевал гопак, завоевав золото чемпионата Европы: видео

Беленюк станцевал гопак, завоевав золото чемпионата Европы: видео
&quot;Динамо&quot; благодаря активности Молодые играл смогло дожать &quot;Мариуполь&quot;

"Динамо" благодаря активности Молодые играл смогло дожать "Мариуполь"
Ломаченко зашел в раздевалку Кроллы после победы, чтобы поблагодарить: видео

Ломаченко зашел в раздевалку Кроллы после победы, чтобы поблагодарить: видео
Денис Попов дебютирует в составе Динамо, де Пена – в запасе

Денис Попов дебютирует в составе Динамо, де Пена – в…
Ломаченко защитил свои пояса, жестко нокаутировав британца Кролла в Лос-Анджелесе

Ломаченко защитил свои пояса, жестко нокаутировав британца Кролла в Лос-Анджелесе
Ломаченко назвал своего следующего соперника, с которым хочет провести бой

Ломаченко назвал своего следующего соперника, с которым хочет провести бой
Ломаченко защитил чемпионские титулы WBA и WBO

Ломаченко защитил чемпионские титулы WBA и WBO
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Шпаргалка мамам: причины высокой температуры у ребенка

Шпаргалка мамам: причины высокой температуры у ребенка
Вы будете смеяться: веселые демотиваторы для хорошего настроения

Вы будете смеяться: веселые демотиваторы для хорошего настроения
Ибрагимович оформил дубль в МЛС (Видео)

Ибрагимович оформил дубль в МЛС (Видео)
Назван диагноз Ломаченко

Назван диагноз Ломаченко
В Албании протестующие предприняли попытку штурма парламента, есть пострадавшие

В Албании протестующие предприняли попытку штурма парламента, есть пострадавшие
Мы еще увидим Порошенко на белом коне и с саблей в руке - политтехнолог/Алексей Ковжун о шансах кандидатов в президенты на победу и истерии общества

Мы еще увидим Порошенко на белом коне и с саблей…
БАНДУРА: «Человеку снимают трусы и это лишь желтая карточка?»

БАНДУРА: «Человеку снимают трусы и это лишь желтая карточка?»
Акционеры Facebook хотят устранить Цукерберга с должности главы правления компании

Акционеры Facebook хотят устранить Цукерберга с должности главы правления компании
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.