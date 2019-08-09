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Гордон Гордон · · Обновлено в 12:24
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Ален Делон перенес серьезную операцию после инсульта

Ален Делон перенес серьезную операцию после инсульта (4 новости)

«83-летний актер уже три недели находится в больнице»

Французский актер Ален Делон восстанавливает здоровье в Швейцарии.83-летний французский актер Ален Делон проходит реабилитацию после перенесенного инсульта. Об этом Agence France-Presse сообщил его сын Энтони Делон.

"У моего отца был инсульт и легкое кровоизлияние в мозг", написал он в сообщении агентству.

Сын Делона отметил, что актер перенес операцию в одной из больниц Парижа.

"Он провел три недели в отделении интенсивной терапии, и вся семья по очереди была у его постели: мой брат, моя сестра и моя мать", добавил он.

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Сейчас состояние актера стабилизировалось.

Наиболее известные фильмы, в которых снялся Делон, это "Затмение", "Рокко и его братья", "Леопард", "Наша история", "Бассейн", "Зорро".

Обновлено в 12:24 После инсульта актер провел 3 недели в отделение интенсивной терапии в одной из парижских больниц.

ФОТО К НОВОСТИ: «Ален Делон перенес серьезную операцию после инсульта»
Фото Делон проходит реабилитацию после перенесенного инсульта
Фото Ален Делон был госпитализирован после перенесенного инсульта
Фото 83-летний Ален Делон из-за состояния здоровья меняет больницы
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MIGnews MIGnews  ·  09.08.19, 09:36 Известный французский актер Ален Делон, который несколько недель назад перенес инсульт, проходит лечение в одной из швейцарских клиник.
ТСН ТСН  ·  09.08.19, 11:24 83-летний актер уже три недели находится в больнице.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.08.19, 12:24 Французский актер 83-летний Ален Делон попал в одну из швейцарских клиник из-за перенесенного инсульта. Об этом рассказал сын звезды изданию France Presse. После инсульта актер провел 3 недели в отделение…
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