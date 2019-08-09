Ален Делон перенес серьезную операцию после инсульта

Французский актер Ален Делон восстанавливает здоровье в Швейцарии.83-летний французский актер Ален Делон проходит реабилитацию после перенесенного инсульта. Об этом Agence France-Presse сообщил его сын Энтони Делон.
"У моего отца был инсульт и легкое кровоизлияние в мозг", написал он в сообщении агентству.
Сын Делона отметил, что актер перенес операцию в одной из больниц Парижа.
"Он провел три недели в отделении интенсивной терапии, и вся семья по очереди была у его постели: мой брат, моя сестра и моя мать", добавил он.
Сейчас состояние актера стабилизировалось.
Наиболее известные фильмы, в которых снялся Делон, это "Затмение", "Рокко и его братья", "Леопард", "Наша история", "Бассейн", "Зорро".
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Обновлено в 12:24 После инсульта актер провел 3 недели в отделение интенсивной терапии в одной из парижских больниц.