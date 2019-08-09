Ален Делон перенес серьезную операцию после инсульта (4 новости) «83-летний актер уже три недели находится в больнице»

Французский актер Ален Делон восстанавливает здоровье в Швейцарии.83-летний французский актер Ален Делон проходит реабилитацию после перенесенного инсульта. Об этом Agence France-Presse сообщил его сын Энтони Делон.

"У моего отца был инсульт и легкое кровоизлияние в мозг", написал он в сообщении агентству.

Сын Делона отметил, что актер перенес операцию в одной из больниц Парижа.

"Он провел три недели в отделении интенсивной терапии, и вся семья по очереди была у его постели: мой брат, моя сестра и моя мать", добавил он.

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Сейчас состояние актера стабилизировалось.

Наиболее известные фильмы, в которых снялся Делон, это "Затмение", "Рокко и его братья", "Леопард", "Наша история", "Бассейн", "Зорро".

Обновлено в 12:24 После инсульта актер провел 3 недели в отделение интенсивной терапии в одной из парижских больниц.