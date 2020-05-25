Алиев обвинил Семина в проигрыше Динамо Шахтеру в Кубке УЕФА

Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев звирував Юрия Семина, что из-за его ошибку "Динамо" не вышло в финал Кубка УЕФА.

По мнению Алиева, российский тренер заменил не в тот футболиста. Это привело к тому, что "Динамо" не смогло победить "Шахтер" в первой игре.

"Что касается полуфинала Кубка УЕФА, ты мы проиграли его в первом матче. У нас была хорошая команда и коллектив. К Семину я относился, как к второго родителя. Матч с"Металлистом "в Харькове в 1/8 финала был очень тяжелым. А в Киеве мы всегда играли очень сильно. мы тогда могли выиграть не 1:0, а значительно больше.

Полуфинальный матч с Шахтером в Киеве? Считаю, мы не вышли в финал из-за того, что ошибся Семин, когда заменил Артема Милевского, а не Исмаеля Бангура. Думаю, если бы мы выиграли в Киеве, то вышли бы в финал. Было очень обидно вылетать от "Шахтера". ввиду того, что в чемпионате они в том сезоне даже рядом с нами не валялись ", - сказал Алиев в программе "Великий футбол".