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Алина Гросу не удержала пышный бюст в пикантной фотосессии

Алина Гросу не удержала пышный бюст в пикантной фотосессии (3 новости)

«Артистка заинтриговала поклонников новым образом»

Украинская певица Алина Гросу показала откровенные фото с новой съемки. Изображения появились на странице звезды в Instagram.

На кадрах Гросу позирует сидя на полу в черном обтягивающем комбинезоне. Наряд на широких бретельках выполнен с откровенным вырезом в зоне декольте и по бокам.

Образ звезда дополнила белыми туфлями на высоких каблуках, распущенными завитыми волосами и вечерним макияжем.

Cмотрите фотогалерею: Певица Алина Гросу снялась в пикантной фотосессии

Ранее сообщалось, что Алина Гросу снялась в нижнем белье. Также Корреспондент писал о том, что певица Алина Гросу озадачила новостью о беременности.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Алина Гросу не удержала пышный бюст в пикантной фотосессии»
Фото Алина Гросу не удержала пышный бюст в пикантной фотосессии
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