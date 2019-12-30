Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока - 2"

Судна компании-подрядчика "Северного потока-2" Аllseas досрочно прекратили работы по строительству трубопровода. Об этом пишет российское агентство ТАСС. 21 декабря компания Аllseas на время приостановила строительство российского газопровода, но сейчас подрядчик окончательно сворачивает все работы. Корабли-прокладчики уже покинули Балтийское море. 12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2". Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Америки, будет заморожена. Позже в Госдепе США рассказывали, как подрядчики "СП-2" могут избежать американских санкций: им всего лишь нужно прекратить работы до 20 января 2020 года. "Любая компания, участвующая в проекте "Северный поток-2", должна внимательно изучить, что это означает для ее деятельности", – отмечали тогда в ведомстве. В РФ, в то же время, отвечали, что уже придумали, как закончить строительство газопровода в обходу Украины – для этого можно использовать судно "Академик Черский". Правда, оно сейчас находится в Японском море и для начала работ его еще необходимо подготовить. Если же "Черский" все же сможет достроить трубопровод, сдача "Северного потока-2" в эксплуатацию откладывается до конца 2020 года. Как ранее сообщал Фокус: В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва ответит на недавние санкции США против строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". "На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести вреда. Но отвечать будем точно", - убеждали недавно в ведомстве.

Обновлено в 17:05 "Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - сообщили в компании.

Обновлено в 17:37 В компании добавили, что судна, которые занимались укладкой труб газопровода, покинули регион работ в Балтийском море и готовятся к работе на другом проекте.