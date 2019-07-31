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Альварес – Дерев’янченко: визначені дата і місце бою (5 новостей) «Українець близький до головного поєдинку в кар’єрі»

Обязательный претендент на титул IBF в среднем весе Сергей Деревянченко близок к договоренности по бою с чемпионом WBA, WBC и IBF Саулем Альваресом. Об этом сообщил авторитетный журналист Майк Коппинджер в Twitter.

Источник утверждает, что стриминговая платформа DAZN одобрила бой украинца с Канело. Поединок может состояться 26 октября в Лас-Вегасе (США).

Изначально мексиканец хотел выйти в ринг с Сергеем Ковалевым, но россиянин не смог перенести свой поединок против Энтони Ярда, назначенный на конец августа.

Ранее сообщалось, что Международная боксерская федерация (IBF) перенесла промоутерские торги по бою Альварес – Деревянченко, поскольку стороны находяться на финальной стадии переговоров о поединке.

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Обновлено в 09:21 Поединок может состояться 26 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. При этом отмечаться, что переговоры о бое между боксерами еще продолжаются.

Обновлено в 10:41 С большой долей вероятности бой Деревянченко с Альваресом состоится 26 октября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena. Бой согласовала стриминговая платформа DAZN.