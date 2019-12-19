  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт работы систем "умного дома"
Мир
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Работа · Google · Apple · Amazon
Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт работы систем "умного дома"

Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт работы систем "умного дома" (4 новости)

«Компании Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы для разработки и продвижения нового стандарта беспроводной связи…»

В мире создадут единый открытый протокол работы систем "умного дома".

Разработкой беспроводной связи между устройствами займутся совместно компании Amazon, Google, Apple, а также Zigbee Alliance, пишет Apple.

Совместный проект компаний будет называться Connected Home over IP.

"Проект направлен на то, чтобы облегчить производителям создания устройств, которые были бы совместимы с" умным домом "и голосовыми устройствами - такими как Alexa от Amazon, Siri от Apple, Assistant от Google и другими", - указывается в документе.

Освобожденные политзаключенные Балух и Карпюк будут работать в офисе украинского…
Освобожденные политзаключенные Балух и Карпюк будут работать в офисе украинского…

Как подчеркивает телекомпания CNBC, на данный момент работа подобных систем осложняется тем, что те или иные устройства, способные функционировать в системе "умного дома", заточенные под работу с любым одним из голосовых помощников. Создание же единой системы позволит комбинировать их.

Новый стандарт работы таких систем будет общедоступным и бесплатным. Таким образом, для работы с ним подойдут любые из устройств, разработанных для системы "умного дома".

"Умный дом" - это жилье, оборудованное так, чтобы беречь окружающую среду, экономить ресурсы и заботиться о здоровье и комфорте его жителей. Технологии умного дома включают в себя решения по автоматизации квартир или домов, которые, в частности, касаются отопления, контроля воздуха, безопасности, освещения и многое другое, пишет УНН.

Внедрение в домашнюю среду "умных" решений - уже давно не экзотика для многих стран мира. Например, подключив технологии "умного дома", владелец жилья может в удаленном режиме следить за состоянием своей квартиры, контролировать освещение и климат в помещении или выключить прибор, который в спешке остался включенным.

Осенью 2019 Apple представили очередное поколение ноутбуков MacBook, в частности - модель Pro 16. Новый лэптоп получил крупнейший в истории "яблочного" бренда дисплей, а также процессор последнего поколения, улучшенную систему охлаждения, "чистый" звук и многое другое. И хотя стоимость новинки в Украине превышает 3000 $, опытные пользователи понимают, что макбуков стоит своих денег.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  19.12.19, 06:07 Компании Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы для разработки и продвижения нового стандарта беспроводной связи для повышения совместимости между "умными" устройствами…
УНН УНН  ·  19.12.19, 07:15 Компании Amazon, Google, Apple, а также Zigbee Alliance, занимающаяся разработкой беспроводной связи между устройствами, совместно создадут единый открытый протокол работы систем “умного дома”.…
Капитал Капитал  ·  19.12.19, 09:16 Компании Amazon, Google, Apple, а также Zigbee Alliance, занимающаяся разработкой беспроводной связи между устройствами, совместно создадут единый открытый протокол работы систем «умного дома».…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
В США несовершеннолетняя украла самолет и разбила его

В США несовершеннолетняя украла самолет и разбила его
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа: что дальше

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа: что дальше
В Боливии выдали ордер на арест Эво Моралеса

В Боливии выдали ордер на арест Эво Моралеса
Кейт Миддлон и принц Уильям на грани развода: появились доказательства

Кейт Миддлон и принц Уильям на грани развода: появились доказательства
Поверенный США в Украине покидает свой пост – СМИ

Поверенный США в Украине покидает свой пост – СМИ
Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы

Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы
Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину

Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
&quot;Кисонька&quot;: Леся Никитюк засветила трусики на пикантном фото

"Кисонька": Леся Никитюк засветила трусики на пикантном фото
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поліція затримала киянина, який кинув гранату в будинок підприємця (фото)

Поліція затримала киянина, який кинув гранату в будинок підприємця (фото)
Mulliner показал особый Bentley Mulsanne только для Китая

Mulliner показал особый Bentley Mulsanne только для Китая
На заметку Шахтеру: Бенфика прошла Брагу на пути в 1/4 финала Кубка Португалии

На заметку Шахтеру: Бенфика прошла Брагу на пути в 1/4…
Украинский защитник &quot;Динамо&quot; откровенно высказался о Донбассе

Украинский защитник "Динамо" откровенно высказался о Донбассе
Полиция ищет свидетелей ДТП на Белгородском Шоссе, в результате которого погиб велосипедист

Полиция ищет свидетелей ДТП на Белгородском Шоссе, в результате которого…
Opel выпустит кросс-версию модели Insignia

Opel выпустит кросс-версию модели Insignia
Гончарук показал, как будут выглядеть электронные права водителя

Гончарук показал, как будут выглядеть электронные права водителя
Жуков «переміг» Григоренка в опитуванні на сайті міськради

Жуков «переміг» Григоренка в опитуванні на сайті міськради
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.