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Amazon снимает спин-офф Пацанов про супергероев-подростков (3 новости) «Amazon Studios пошли проверенным путем, и после успеха сериала Пацаны, запускают спин-офф про подростков - зрители узнают подробности обучения сексуальным…»

Amazon снимет спин-офф сериала "Пацаны", который продлен на третий сезон.

Как сообщает deadline, действие нового сериала развернется в колледже для подростков-супергероев. Учащимся предстоит исследовать свои физические, моральные и сексуальные границы, соревнуясь друг с другом за лучшие контракты в лучших городах.

Шоураннером и сценаристом пилотного эпизода выступит один из продюсеров оригинала Крейг Розенберг. К работе над проектом также подключатся создатель "Пацанов" Эрик Крипке и продюсеры Сет Роген, Эван Голдберг, Джеймс Уивер, Нил Мориц и Павун Шетти.

Создатели спин-оффа обещают перенести в проект атмосферу, сатиру и непристойность "Пацанов". О дате выхода не сообщается.