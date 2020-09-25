Amazon снимает спин-офф Пацанов про супергероев-подростков

Amazon снимет спин-офф сериала "Пацаны", который продлен на третий сезон.
Как сообщает deadline, действие нового сериала развернется в колледже для подростков-супергероев. Учащимся предстоит исследовать свои физические, моральные и сексуальные границы, соревнуясь друг с другом за лучшие контракты в лучших городах.
Шоураннером и сценаристом пилотного эпизода выступит один из продюсеров оригинала Крейг Розенберг. К работе над проектом также подключатся создатель "Пацанов" Эрик Крипке и продюсеры Сет Роген, Эван Голдберг, Джеймс Уивер, Нил Мориц и Павун Шетти.
Создатели спин-оффа обещают перенести в проект атмосферу, сатиру и непристойность "Пацанов". О дате выхода не сообщается.