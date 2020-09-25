  1. Главная
  2. Новости
  3. Amazon снимает спин-офф Пацанов про супергероев-подростков
Канал 112 Канал 112 ·
· Сериал · Amazon
Amazon снимает спин-офф Пацанов про супергероев-подростков

Amazon снимает спин-офф Пацанов про супергероев-подростков (3 новости)

«Amazon Studios пошли проверенным путем, и после успеха сериала Пацаны, запускают спин-офф про подростков - зрители узнают подробности обучения сексуальным…»

Amazon снимет спин-офф сериала "Пацаны", который продлен на третий сезон.

Как сообщает deadline, действие нового сериала развернется в колледже для подростков-супергероев. Учащимся предстоит исследовать свои физические, моральные и сексуальные границы, соревнуясь друг с другом за лучшие контракты в лучших городах.

Шоураннером и сценаристом пилотного эпизода выступит один из продюсеров оригинала Крейг Розенберг. К работе над проектом также подключатся создатель "Пацанов" Эрик Крипке и продюсеры Сет Роген, Эван Голдберг, Джеймс Уивер, Нил Мориц и Павун Шетти.

Создатели спин-оффа обещают перенести в проект атмосферу, сатиру и непристойность "Пацанов". О дате выхода не сообщается.

ФОТО К НОВОСТИ: «Amazon снимает спин-офф Пацанов про супергероев-подростков»
Фото Amazon снимает спин-офф Пацанов про супергероев-подростков
Фото Amazon снимет спин-офф сериала "Пацаны" о колледже для подростков-супергероев
Фото Amazon анонсировали спин-офф сериала "Пацаны" о плохих супергероях
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  25.09.20, 10:56 Amazon Studios пошли проверенным путем, и после успеха сериала Пацаны, запускают спин-офф про подростков - зрители узнают подробности обучения сексуальным извращениям, интригам и мизантропии детей-супергероев...
Фокус Фокус  ·  25.09.20, 12:01 ...
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России против привлечения ОЗХО к делу Навального

В России против привлечения ОЗХО к делу Навального
Группа сенаторов США предлагает ввести санкции против российских чиновников из-за отравления Навального

Группа сенаторов США предлагает ввести санкции против российских чиновников из-за…
На Житомирщине кандидату на должность главы ОТГ подбросили подарок со «взрывчаткой»

На Житомирщине кандидату на должность главы ОТГ подбросили подарок со…
40-летняя Уилсон показала 29-летнего бойфренда-миллиардера

40-летняя Уилсон показала 29-летнего бойфренда-миллиардера
Вступил в силу запрет на приватизацию госпредприятий до окончания карантина

Вступил в силу запрет на приватизацию госпредприятий до окончания карантина
В Ивано-Франковской области в столовой отравились более ста человек

В Ивано-Франковской области в столовой отравились более ста человек
Гончарук о фонде борьбы с COVID-19: Никакой он не коронавирусный

Гончарук о фонде борьбы с COVID-19: Никакой он не коронавирусный
Доктор Комаровский назвал сроки новой вспышки коронавируса в Украине

Доктор Комаровский назвал сроки новой вспышки коронавируса в Украине
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.