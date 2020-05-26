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Американская компания начала в Австралии испытания вакцины против коронавируса

Американская компания начала в Австралии испытания вакцины против коронавируса (8 новостей)

«Ранее испытания уже были проведены на животных»

Биотехнологическая компания из США Novavax изобрела экспериментальную вакцину от нового коронавируса и начала испытывать ее на людях. Испытания препарата проводят в Австралии, сообщает ABC News.

Эту вакцину уже испытывали на животных. Тогда ученые выяснили, что препарат эффективен против COVID-19 при введении небольших доз. Сейчас же ученые хотят проверить безопасность вакцины для людей – для этого будет задействован 131 доброволец в городах Мельбурн и Брисбен. Результаты первой фазы испытаний ожидают получить в июле.

Если вакцина пройдет все проверки, компания планирует выпустить ее уже в этом году. В Novavax отметили, что могут изготовить не менее 100 млн доз уже в этом году и 1,5 млрд - в следующем.

Ранее президент США Дональд Трамп сомневался, что США создадут вакцину против коронавируса в 2020 году. Американский президент отметил, что каждый день получает сведения о том, как идет создание вакцины.

А тем временем в Израиле заявили о создании вакцины прот...

ФОТО К НОВОСТИ: «Американская компания начала в Австралии испытания вакцины против коронавируса»
Фото В Австралии компания из США начала испытания на людях вакцины против коронавируса
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Фото В Австралии проходят испытания на людях американской вакцины
Фото В Австралии проходят испытания на людях американской вакцины
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РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 06:52 Американская биотехнологическая компания Novavax начала в Австралии испытание на людях экспериментальной вакцины против коронавируса. Компания планирует выпустить препарат, который прошел все проверки,…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.05.20, 07:28 Испытания препарата были успешно проведены на животных.
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 07:33 Крупные компании США начали тестировать своих сотрудников в специально установленных палатках или в клиниках на COVID-19.
MIGnews MIGnews  ·  26.05.20, 08:28 В Австралии американская биотехнологическая компания Novavax начала испытание на людях экспериментальной вакцины против коронавируса.
Униан Униан  ·  26.05.20, 08:28 Ранее испытания уже были проведены на животных.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.20, 08:33 В Австралии начали испытывать на людях новую вакцину от коронавируса, коротую произвела американская фармацевтическая компания Novavax. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает телеканал ABC News. "Американская…
Голос.UA Голос.UA  ·  26.05.20, 08:48 В Австралии начали испытывать на людях новую вакцину от коронавируса, которую произвела американская фармацевтическая компания Novavax. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает телеканал ABC News. "Американская…
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