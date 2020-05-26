Американская компания начала в Австралии испытания вакцины против коронавируса (8 новостей) «Ранее испытания уже были проведены на животных»

Биотехнологическая компания из США Novavax изобрела экспериментальную вакцину от нового коронавируса и начала испытывать ее на людях. Испытания препарата проводят в Австралии, сообщает ABC News.

Эту вакцину уже испытывали на животных. Тогда ученые выяснили, что препарат эффективен против COVID-19 при введении небольших доз. Сейчас же ученые хотят проверить безопасность вакцины для людей – для этого будет задействован 131 доброволец в городах Мельбурн и Брисбен. Результаты первой фазы испытаний ожидают получить в июле.

Если вакцина пройдет все проверки, компания планирует выпустить ее уже в этом году. В Novavax отметили, что могут изготовить не менее 100 млн доз уже в этом году и 1,5 млрд - в следующем.

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А тем временем в Израиле заявили о создании вакцины прот...