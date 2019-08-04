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Американские санкции не помешали Ирану экспортировать нефть

Американские санкции не помешали Ирану экспортировать нефть (3 новости)

«По данным аналитиков, в июне Иран ежедневно экспортировал около 500 тыс. бар. нефти. Это в пять раз меньше, чем было…»

12 иранских танкеров продолжили доставлять нефть в Китай и страны восточного Средиземноморья, возможно в Турцию или Сирию, несмотря на введенный США запрет. Об этом свидетельствуют результаты расследования газеты The New York Times.

Иран продолжает поставлять нефть в страны Средиземноморья и Азию, несмотря на санкции США, сообщила газета The New York Times 3 августа.

С помощью сервисов MarineTraffic і Refinitiv и спутниковых снимков компании Planet Labs газета проанализировала движение около 70 танкеров, которые принадлежат Ирану.

Журналисты выяснили, что после 2 мая 2019 года, когда санкции США вступили в действие, 12 иранских танкеров занимались поставками нефти в Китай и страны Восточного Средиземноморья, возможно Турцию или Сирию.

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По данным издания, как минимум половина этих судов отправлялась в Китай, остальные через Суэцкий канал в Средиземное море.

Хотя Иран и продолжает экспортировать нефть, из-за санкций Тегеран сократил объемы экспорта, отмечает газета.

В апреле 2018 года, до выхода США из ядерной сделки Иран продавал 2,5 млн баррелей нефти в день. Через год эта цифра снизилась до 1 млн баррелей, а в июне 2019-го в Иран отправлял на экспорт около 500 тыс. баррелей нефти в сутки, сообщил агентству Reuters Рейд Айнсон, сотрудник отслеживающей морские перевозки компании Kpler.

8 мая 2018 года президент США Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновляет санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки, включая ограничительные меры против покупателей иранской нефти.

В ноябре США разрешили восьми странам Китаю, Индии, Японии, Южной Корее, Тайваню, Турции, Италии и Греции продолжать покупать иранскую нефть. Италия, Греция и Тайвань не возобновляли импорт, таким образом, исключения действовали для пяти стран.

8 апреля Соединенные Штаты признали иранский Корпус стражей исламской революции международной террористической организацией. Это решение и доведение до нуля импорта нефти из Ирана взаимосвязаны, подчеркнули в Белом доме.

22 апреля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что 2 мая истекает срок действия отмены санкций для этих пяти стран, "освобождая путь" для экономических мер в отношении тех компаний, которые продолжат принимать участие в сделках, связанных с иранской нефтью, отмечает The New York Times.

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УНН УНН  ·  04.08.19, 01:40 Несмотря на санкции США, Иран поставляет нефть в Азию и Средиземноморье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.Газета изучила передвижения более 70 иранских танкеров через сервисы MarineTraffic…
ТСН ТСН  ·  04.08.19, 02:55 По данным аналитиков, в июне Иран ежедневно экспортировал около 500 тыс. бар. нефти. Это в пять раз меньше, чем было до выхода США из ядерного соглашения и новых санкций.
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