Американский бизнесмен выкупит у Усманова акции "Арсенала"

Американский бизнесмен Стэн Кронке выкупит акции лондонского "Арсенала" у российского миллиардера Алишера Усманова

Об этом сообщает Independent, передает espreso.tv.

Кронке, который владеет 67% акций английского футбольного клуба "Арсенал" сделал официальное предложение по выкупу доли, что осталась в клубе у других акционеров.

"Мы в KSE (Kroenke Sports and Entertainment) делаем это предложение, чтобы довести долю владения клубом до 100%", - заявил Кронке. Отмечается, что американский предприниматель получил одобрение от российского бизнесмена Алишера Усманова о выкупе доли в 30% акций за 550 млн фунтов. Таким образом, Кронке станет единоличным владельцем "Арсенала", а стоимость клуба в рамках данной сделки оценивается в 1,8 млрд фунтов.

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Американец считает, что единоличное владение клубом поспособствует быстрому развитию и продвижению "Арсенала". Кроме того, он отметил, что KSE намерен оставаться владельцами клуба в долгосрочной перспективе.

Кронке стал акционером "Арсенала" в 2007 году, его доля сначала составляла 9,9%, но уже к июню 2008 года американец владел 29,9% акций. В апреле 2011 года выкупил мажоритарный пакет акций. Усманов приобрел первые акции "Арсенала" в 2007 году. В феврале 2016 года экс-партнер Усманова по компании Red and White Фахрад Мошири продал российскому бизнесмену все свои акции "Арсенала", после чего его доля в клубе возросло до 30,04%.