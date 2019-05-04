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Американский космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Американский космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту (4 новости)

«Корабль доставит на международную космическую станцию почти 5,5 фунтов продовольствия, приборов и оборудования»

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter, а также говорится на сайте NASA.

Как отмечается, запуск был осуществлен сегодня в 2:48 по местному времени (9:48 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

После отделения первой ступени Cargo Dragon успешно вышел на орбиту и раскрыл солнечные батареи, которые обеспечат его энергией, а Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Космический корабль должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

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Стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 6 мая. Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. Процессом захвата корабля и его стыковки со станцией будут управлять члены экипажа МКС канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг.

Примечательно, запуск грузового корабля Cargo Dragon должен был стартовать к МКС еще 25 апреля, неоднократно откладывался из-за технических неполадок.

ФОТО К НОВОСТИ: «Американский космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту»
Фото Американский космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту
Фото NASA запустила космический корабль Dragon
Фото NASA сообщает об успешном запуске грузового космического корабля Dragon
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Униан Униан  ·  04.05.19, 13:21 Корабль доставит на международную космическую станцию почти 5,5 фунтов продовольствия, приборов и оборудования.
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