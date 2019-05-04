Американский космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту (4 новости) «Корабль доставит на международную космическую станцию почти 5,5 фунтов продовольствия, приборов и оборудования»

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter, а также говорится на сайте NASA.

Как отмечается, запуск был осуществлен сегодня в 2:48 по местному времени (9:48 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

После отделения первой ступени Cargo Dragon успешно вышел на орбиту и раскрыл солнечные батареи, которые обеспечат его энергией, а Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Космический корабль должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

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Стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 6 мая. Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. Процессом захвата корабля и его стыковки со станцией будут управлять члены экипажа МКС канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг.

Примечательно, запуск грузового корабля Cargo Dragon должен был стартовать к МКС еще 25 апреля, неоднократно откладывался из-за технических неполадок.