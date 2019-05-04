Американский космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter, а также говорится на сайте NASA.
Как отмечается, запуск был осуществлен сегодня в 2:48 по местному времени (9:48 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
После отделения первой ступени Cargo Dragon успешно вышел на орбиту и раскрыл солнечные батареи, которые обеспечат его энергией, а Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.
Космический корабль должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.
Стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 6 мая. Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. Процессом захвата корабля и его стыковки со станцией будут управлять члены экипажа МКС канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг.
Примечательно, запуск грузового корабля Cargo Dragon должен был стартовать к МКС еще 25 апреля, неоднократно откладывался из-за технических неполадок.