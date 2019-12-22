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Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 23:37
· Германия · США
Американский посол в Германии назвал проевропейскими санкции США против "Северного потока-2"

Американский посол в Германии назвал проевропейскими санкции США против "Северного потока-2" (6 новостей)

«Посол США в Германии Ричард Гренелл сообщил, что многие европейские дипломаты благодарили Вашингтон за решение ввести ограничительные меры против компаний,…»

Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику немецкой стороны относительно американских санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. "15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент все вместе высказывали сомнения в отношении данного проекта", – сказал он. По его мнению, введение ограничений против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря является "очень проевропейским решением". Гренелл также сказал, что многие дипломаты из Европы выражали благодарность администрации США за такие меры. По его словам, санкции против "Северного потока-2" вписываются в долгосрочную стратегию США. Вашингтон намерен предотвратить ситуацию, когда "одна страна или один источник оказывает большое влияние на Европу с помощью энергоносителей", пояснил он. Как ранее сообщал Фокус: Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2". Власти Германии выступили против американских санкций. Об этом заявила заместитель представителя немецкого правительства Ульрике Деммер.

Обновлено в 21:57 Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении американских санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 22 декабря. "15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент…

Обновлено в 23:37 Посол утверждает, что введение санкций против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря является "очень проевропейским решением". По его словам, многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за такое решение.

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Фото Посол США в Германии назвал санкции против "Северного потока-2" проевропейскими
Фото Американский посол в Германии назвал проевропейскими санкции США против "Северного потока-2"
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Фото Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал санкции против «Северного потока-2» проевропейскими
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РБК Украина РБК Украина  ·  22.12.19, 19:05 Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении американских санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag,…
Униан Униан  ·  22.12.19, 19:06 Посол США в Германии Ричард Гренелл сообщил, что многие европейские дипломаты благодарили Вашингтон за решение ввести ограничительные меры против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.12.19, 20:59 Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении американских санкций против российского газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag,…
Голос.UA Голос.UA  ·  22.12.19, 21:57 Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении американских санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  22.12.19, 23:37 Соединенные Штаты отвергают критику Берлина в отношении американских санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом посол США в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью газете Bild…
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