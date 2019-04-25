АМКУ разрешил ДТЭК купить два облэнерго

Антимонопольный комитет на заседании 25 апреля предоставил разрешение компании ООО ”ДТЭК Нафтогаз” на приобретение у группы российских бизнесменов ”VS Energy” акций ”Киевоблэнерго” и ”Одессаоблэнерго” в размере, обеспечивающем контроль более 50% в обоих предприятиях.

Голосование за это решение было раздельным – большинством от присутствующих на заседании членов АМКУ. Их фамилии станут известны после ответа Комитета на запрос. Этим приобретением группа Рината Ахметова существенно превысила порог в 35% на рынке поставок электроэнергии, что является структурным признаком монополии на рынке. Накануне голосования бывший член НКРЭКУ Андрей Герус, который в команде Владимира Зеленского занимается антимонопольной тематикой, письменно уведомил госуполномоченных АМКУ, что де-факто оператор сетей (облэнерго) получит решающее влияние на хозяйственную деятельность соответствующих поставщиков электроэнергии в регионах, созданных на базе энергосбытовых подразделений облэнерго. В свою очередь нардеп Виктория Войцицкая (”Самопомич”) публично обратилась в Совет национальной безопасности Украины с просьбой рассмотреть ситуацию с ”энергетической гипермонополией Ахметова”. Сейчас группа Рината Ахметова контролирует более 80% тепловой энергогенерации, свыше 80% добычи энергетического угля, Бурштынский энергоостров, через который может осуществляться, но не осуществляется импорт в Украину более дешевой электроэнергии из Европы. Вопрос концентрации облэнерго было вынесен на заседание АМКУ 18 апреля, за три дня до проигрыша Петра Порошенко на выборах президента. Тогда решение отложили на неделю.