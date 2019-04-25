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АМКУ разрешил ДТЭК купить два облэнерго

АМКУ разрешил ДТЭК купить два облэнерго (8 новостей)

«АМКУ разрешил компании ДТЕК»

Антимонопольный комитет на заседании 25 апреля предоставил разрешение компании ООО ”ДТЭК Нафтогаз” на приобретение у группы российских бизнесменов ”VS Energy” акций ”Киевоблэнерго” и ”Одессаоблэнерго” в размере, обеспечивающем контроль более 50% в обоих предприятиях.

Голосование за это решение было раздельным – большинством от присутствующих на заседании членов АМКУ. Их фамилии станут известны после ответа Комитета на запрос. Этим приобретением группа Рината Ахметова существенно превысила порог в 35% на рынке поставок электроэнергии, что является структурным признаком монополии на рынке. Накануне голосования бывший член НКРЭКУ Андрей Герус, который в команде Владимира Зеленского занимается антимонопольной тематикой, письменно уведомил госуполномоченных АМКУ, что де-факто оператор сетей (облэнерго) получит решающее влияние на хозяйственную деятельность соответствующих поставщиков электроэнергии в регионах, созданных на базе энергосбытовых подразделений облэнерго. В свою очередь нардеп Виктория Войцицкая (”Самопомич”) публично обратилась в Совет национальной безопасности Украины с просьбой рассмотреть ситуацию с ”энергетической гипермонополией Ахметова”. Сейчас группа Рината Ахметова контролирует более 80% тепловой энергогенерации, свыше 80% добычи энергетического угля, Бурштынский энергоостров, через который может осуществляться, но не осуществляется импорт в Украину более дешевой электроэнергии из Европы. Вопрос концентрации облэнерго было вынесен на заседание АМКУ 18 апреля, за три дня до проигрыша Петра Порошенко на выборах президента. Тогда решение отложили на неделю.

ФОТО К НОВОСТИ: «АМКУ разрешил ДТЭК купить два облэнерго»
Фото АМКУ разрешил ДТЭК купить два облэнерго, но ограничил влияние компании на смежных рынках
Фото Ахметову разрешили купить еще два облэнерго - СМИ
Фото Антимонопольный комитет разрешил Ахметову купить еще два облэнерго
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Фокус Фокус  ·  25.04.19, 12:30 АМКУ разрешил компании "ДТЕК
Украинская правда Украинская правда  ·  25.04.19, 13:54 Антимонопольный комитет на заседании 25 апреля дал разрешение компании ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение у группы российских бизнесменов "VS Energy" акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" в размере,…
Униан Униан  ·  25.04.19, 14:26 Антимонопольный комитет большинством голосов разрешил группе ДТЭК приобрести «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго».
ForUm ForUm  ·  25.04.19, 15:06 Антимонопольный комитет на заседании 25 апреля дал разрешение компании ООО «ДТЭК Нафтогаз» на приобретение у группы «VS Energy» акций «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго»…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.04.19, 15:39 Антимонопольный комитет на заседании 25 апреля разрешил компании ДТЕК Нафтогаз купить VS Energy более 50% акций Киевоблэнерго и Одесаобленерго. Об этом сообщает издание Наші гроші. Голосование за это…
УНН УНН  ·  25.04.19, 16:00 Сегодня антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании "ДТЭК Нефтегаз", которая входит в структуру энергохолдинга "ДТЭК", на приобретение "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Об этом…
РБК Украина РБК Украина  ·  25.04.19, 16:22 Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Рината Ахметова "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение акций ЧАО "Киевоблэнерго" и АО "Одессаоблэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу…
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АМКУ разрешил ДТЭК купить два облэнерго

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