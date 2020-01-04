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АТН АТН · · Обновлено в 13:36
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Амстердам ввел новый налог для туристов

Амстердам ввел новый налог для туристов (5 новостей)

«В Амстердам ежегодно приезжают 17 миллионов туристов»

Туристы в Амстердаме с 2020 году будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро. Об этом сообщает The Telegraph.

Обновлено в 13:13 Туристы в Амстердаме с 2020 году будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро. Об этом сообщает The Telegraph.

Обновлено в 13:36 В Амстердаме с 1 января 2020 года ввели новый налог для туристов, пишет The Telegraph. Отмечается, что новый налог составит три евро за одну ночь проживания в городе. Сумма будет начисляться дополнительно к действующему туристическому налогу — 7 процентов от стоимости номера. Туристы, которые забронируют проживание через Airbnb, должны будут платить 10 процентов за ночь. Стоит отметить, что в столице Нидерландов проживает 1,1 миллион человек. При этом ежегодно город посещают 17 миллионов гостей. Местные власти уже отошли от стратегии привлечения гостей и пытаются справиться с существующим потоком туристов. Как сообщал Фокус: Власти Амстердама решили запретить проводить экскурсии в знаменитом квартале красных фонарей. Нидерландские чиновники полагают, что подобные меры помогут разгрузить центр мегаполиса и избавят его от суматохи. Топоним (название страны) "Голландия" официально перестал существовать в роли обозначения Нидерландов. С 1 января 2020 года власти решили прекратить использовать название "Голландия". Недавно вступил в силу закон о введении в Турции налога с туристов в размере 2% от стоимости услуг по проживанию. Итальянская Венеция в качестве эксперимента с 1 мая 2019 года также ввела налог на въезд в исторический центр города.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  04.01.20, 09:06 Власти Нидерландов таким образом пытаются справиться с существующим потоком посетителей.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.01.20, 10:25 В Амстердам ежегодно приезжают 17 миллионов туристов
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  04.01.20, 12:41 С 1 января 2020 года туристы в Амстердаме будут дополнительно платить по три евро за каждую ночь пребывания в городе. Об этом пишет газета The Telegraph. Новый налог, как отмечается, был введен 1 января…
Фокус Фокус  ·  04.01.20, 13:36 В Амстердаме с 1 января 2020 года ввели новый налог для туристов, пишет The Telegraph. Отмечается, что новый налог составит три евро за одну ночь проживания в городе. Сумма будет начисляться дополнительно…
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