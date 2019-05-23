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Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились (4 новости)

«По данным зарубежных СМИ голливудские экс-возлюбленные помирились»

Голливудские красавцы Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Квентин Тарантино перед премьерой киноленты "Однажды в Голливуде" снялись в стильной фотосессии. Фото уже заполонили сеть и появятся на страницах нового выпуска Еsquire.

Уже давно одни из самых желанных мужчин мира не соглашались на любые фотосессии, отдавая предпочтение актерской и режиссерской карьере. Однако выход фильма "Однажды в Голливуде" стал прекрасным поводом сделать исключение, следовательно Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Квентин Тарантино предстали перед камерой фотографа журнала Еsquire.

Для редкой фотосессии знаменитости нарядились в ретро-одежду в стиле 1960-ых. Такое одеяние было не случайным, ведь в фильме "Однажды в Голливуде" они примеряли именно такую одежду.

Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Квентин Тарантино снялись для глянца / Esquire

Опубликована яркая фотосессия принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми
Опубликована яркая фотосессия принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми

В интервью журналистам голливудские красавцы рассказали о съемках фильма "Однажды в Голливуде". Не обошли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Квентин Тарантино вопросы о Люке Перри, который перед смертью снялся в этом фильме. Актер, который умер от инсульта в феврале 2019 года, исполнил роль Скотта Ленсера. От сотрудничества со звездой "Беверли-Хиллз 90210" все остались в восторге, а Брэд Питт не сдерживал своей грусти от смерти коллеги.

"Мы все были как дети в магазине конфет. Я помню, что приходил в студию "Беверли-Хиллз 90210" и он (Люк Перри, – LifeStyle 24) был иконой, подходил к нам, подросткам. Это был странный взрыв волнения, потому что я имел возможность поговорить с ним. Люк был настолько невероятно скромным, и удивительным, и абсолютно преданным своему делу... Я любил садиться возле него и прекрасно общаться. Это было действительно что-то особенное", – вспоминал Брэд Питт.

Что известно о фильме "Однажды в Голливуде"?

Фильм расскажет историю загадочном убийстве, которое произошло в ночь на 9 августа 1969 года. На фоне уголовного события в Лос-Анджелесе активно развивается киноиндустрия. Поэтому Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) стремится любой ценой закрепить свой успех и продолжить съемки в прибыльных лентах. В то же время дублер Клифф Бут (Брэд Питт) тоже мечтает покорить Голливуд.

Премьера киноленты в Украине запланирована на 8 августа 2019 года.

Смотрите трейлер к фильму "Однажды в Голливуде": видео

ФОТО К НОВОСТИ: «Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились»
Фото Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
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Телеграф Телеграф  ·  23.05.19, 13:55 По данным зарубежных СМИ голливудские экс-возлюбленные помирились.
Голос.UA Голос.UA  ·  23.05.19, 14:32 Американская актриса Анджелина Джоли после громких ссор и длительного бракоразводного процесса помирилась с актером и бывшим супругом Брэдом Питтом. Как сообщает Entertainment Tonight со ссылкой на источник,…
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