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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 14:57
· Дети · Ребенок
Анджелина Джоли написала завещание

Анджелина Джоли написала завещание (4 новости)

«У актрисы серьезные проблемы со здоровьем»

Многодетная мама Анджелина Джоли решила написать завещание в связи с болезнью. Иностранные СМИ пишут о том, что звезда вписала в него лишь одного из своих детей.

Недавно Анджелина Джоли официально стала свободной женщиной, после чего сменила фамилию в паспорте. Однако, как сообщает RadarOnline, затяжной процесс скандального развода не прошел бесследно – у актрисы серьезные проблемы со здоровьем. Она снова похудела и сейчас ее вес составляет 42 килограмма. В связи с этим знаменитость написала завещание.

В документ, в котором Анджелина Джоли отмечает, что наследование большей части ее имущества достанется лишь одному ребенку из шести, звезда вписала своего 17-летнего сына Мэддокса.

В разводе Мэддокс принял сторону своей матери, и теперь она сделала его главой своей киноимперии, – отмечается в источнике.

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Эту информацию подтвердила также 65-летняя Нанг Лей, член камбоджийского буддийского храма в Лонг-Бич, где актриса и ее дети были постоянными посетителями в течение последних нескольких лет.

Я слышала, что Мэддокс позаботится о кинокомпании Анджелины. Она хочет передать ему свой бизнес, – заявила женщина.

Если быть точным, под словом "киноимперия" подразумевается продюсерская компания Анджелины Джоли, которая называется Jolie Pas. Организации начала функционировать в 2014 году и с того времени принесла актрисе доход размером в 116 миллионов долларов.

Скриншот из социальной сети

Обновлено в 14:57 В завещании указано, что 17-летний сын актрисы Мэддокс унаследует большую часть.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Багнет Багнет  ·  25.04.19, 11:45 Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.Как пишет издание, Джоли хочет передать большую часть своих средств…
ТСН ТСН  ·  25.04.19, 12:45 У актрисы серьезные проблемы со здоровьем.
MIGnews MIGnews  ·  25.04.19, 14:57 В завещании указано, что 17-летний сын актрисы Мэддокс унаследует большую часть.
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