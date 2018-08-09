  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Английский клуб объявил о подписании покинувшего Шахтер полузащитника
Спорт
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Шахтер
Английский клуб объявил о подписании покинувшего Шахтер полузащитника

Английский клуб объявил о подписании покинувшего Шахтер полузащитника (4 новости)

«Эвертон объявил о переходе бывшего полузащитника Шахтера Бернарда»

Экс-хавбек Шахтера Бернард подписал контракт с ливерпульским Эвертоном.

Эвертон на своем официальном сайте объявил о трансфере экс-полузащитника донецкого Шахтера Бернарда.

Бернард будет получать в Эвертоне 150 тысяч фунтов в неделю

"Шахтер" всегда будет украинским клубом, – Палкин резко ответил…

Контракт рассчитан на 4 года. Бразилец перешел в Шахтер летом 2013 года и провел в составе "горняков" 5 сезонов. За это время он трижды выиграл чемпионат Украины, трижды Кубок Украины и 4 раза Суперкубок Украины.

Бернард покинул донецкий клуб этим летом в качестве свободного агента. Ранее на хавбека претендовали Интер, Милан и Челси.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  09.08.18, 19:27 Сегодня английский «Эвертон» пополнил свой состав тремя новыми исполнителями
Новое Время Новое Время  ·  09.08.18, 19:50 Эвертон объявил о переходе бывшего полузащитника Шахтера Бернарда.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Английский клуб объявил о подписании покинувшего Шахтер полузащитника

Английский клуб объявил о подписании покинувшего Шахтер полузащитника
&quot;Заря&quot; - &quot;Брага&quot;: Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

"Заря" - "Брага": Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
ФОМИН: «Бордо - фаворит, но мы будем бороться»

ФОМИН: «Бордо - фаворит, но мы будем бороться»
Экс-игрок Карпат и Динамо стал одноклубником Ярмоленко

Экс-игрок Карпат и Динамо стал одноклубником Ярмоленко
Зинченко отказался покидать &quot;Манчестер Сити&quot;

Зинченко отказался покидать "Манчестер Сити"
&quot;Заря&quot; - &quot;Брага&quot;: Сегодня луганчане сыграют матч Лиги Европы

"Заря" - "Брага": Сегодня луганчане сыграют матч Лиги Европы
Вратарь &quot;Челси&quot; Тибо Куртуа перешел в мадридский &quot;Реал&quot;

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа перешел в мадридский "Реал"
Украинский баскетболист из НБА принял российское гражданство и перешел в российский клуб

Украинский баскетболист из НБА принял российское гражданство и перешел в…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ушел из жизни легендарный форвард НХЛ

Ушел из жизни легендарный форвард НХЛ
Солдат 28-й бригады погиб от пули снайпера, а не сердечного приступа, - СМИ

Солдат 28-й бригады погиб от пули снайпера, а не сердечного…
&quot;Хорошо б*ндеровцам&quot;: сбежавшая из Киева сепаратистка наврала об &quot;ужасах&quot; Украины

"Хорошо б*ндеровцам": сбежавшая из Киева сепаратистка наврала об "ужасах" Украины
Дикий случай на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову брошенной бутылкой

Дикий случай на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову брошенной…
Опасные акулы облюбовали Адриатику: ученые насчитали в море около 28 видов хищников

Опасные акулы облюбовали Адриатику: ученые насчитали в море около 28…
Стало известно, когда шахтерам выплатят долги по зарплате

Стало известно, когда шахтерам выплатят долги по зарплате
10 августа: какой сегодня праздник

10 августа: какой сегодня праздник
В Подмосковье автобус проехал по людям на пешеходном переходе. Видео

В Подмосковье автобус проехал по людям на пешеходном переходе. Видео
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.