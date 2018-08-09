Английский клуб объявил о подписании покинувшего Шахтер полузащитника (4 новости) «Эвертон объявил о переходе бывшего полузащитника Шахтера Бернарда»

Экс-хавбек Шахтера Бернард подписал контракт с ливерпульским Эвертоном.

Эвертон на своем официальном сайте объявил о трансфере экс-полузащитника донецкого Шахтера Бернарда.

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Контракт рассчитан на 4 года. Бразилец перешел в Шахтер летом 2013 года и провел в составе "горняков" 5 сезонов. За это время он трижды выиграл чемпионат Украины, трижды Кубок Украины и 4 раза Суперкубок Украины.

Бернард покинул донецкий клуб этим летом в качестве свободного агента. Ранее на хавбека претендовали Интер, Милан и Челси.