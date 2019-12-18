Аномально теплый декабрь установил в Киеве новый температурный рекорд

Столица снова бьет температурные рекорды. Вчера, 17 декабря, в Киеве был превышен рекорд максимальной температуры для этого дня. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория. Так, сообщается, что 17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 градусов, что на

Обновлено в 18:15 Столица снова бьет температурные рекорды. Вчера, 17 декабря, в Киеве был превышен рекорд максимальной температуры для этого дня. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория. Так, сообщается, что 17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 градусов, что на

Обновлено в 18:44 Синоптики полагают, что 18 декабря есть высокая вероятно зафиксировать сразу два рекорда: максимальной и среднесуточной температуры воздуха.