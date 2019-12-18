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Общество
ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 18:44
Аномально теплый декабрь установил в Киеве новый температурный рекорд

Аномально теплый декабрь установил в Киеве новый температурный рекорд (5 новостей)

«17 декабря столбик термометра поднялся до +10,4°»

Столица снова бьет температурные рекорды. Вчера, 17 декабря, в Киеве был превышен рекорд максимальной температуры для этого дня. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория. Так, сообщается, что 17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 градусов, что на

Обновлено в 18:15 Столица снова бьет температурные рекорды. Вчера, 17 декабря, в Киеве был превышен рекорд максимальной температуры для этого дня. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория. Так, сообщается, что 17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 градусов, что на

Обновлено в 18:44 Синоптики полагают, что 18 декабря есть высокая вероятно зафиксировать сразу два рекорда: максимальной и среднесуточной температуры воздуха.

ФОТО К НОВОСТИ: «Аномально теплый декабрь установил в Киеве новый температурный рекорд»
Фото Аномально теплый декабрь установил в Киеве новый температурный рекорд
Фото Аномальное тепло в Киеве: столица установила новый температурный рекорд
Фото В Киеве 17 декабря зафиксировали температурный рекорд
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  18.12.19, 14:32 17 декабря столбик термометра поднялся до +10,4°.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.12.19, 16:16 Это уже второй рекорд, зафиксированный с начала зимы в столице.
Факты Факты  ·  18.12.19, 16:27 Эксперты не исключают, что и 18 декабря будет побит температурный рекорд
Гордон Гордон  ·  18.12.19, 18:44 Столбик термометра в Киеве 17 декабря поднимался до +10,4 °C. Таким образом был превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1937 году.В Киеве 17 декабря зафиксировали температурный…
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Аномально теплый декабрь установил в Киеве новый температурный рекорд

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