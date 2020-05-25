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Аномальный май: Карпаты засыпало снегом

Аномальный май: Карпаты засыпало снегом (3 новости)

«“По состоянию на 11:25 25 мая 2020 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0°С, ветер юго-западный 4 м/с, облачно”, — говорится в сообщении. Отметим, на фото…»

Хоча до літа залишився лише тиждень, погода не спішить радувати українців теплом. Так, у неділю, 24 травня, у Карпатах засніжило. Справжня зимова погода спостерігалась на горі Піп Іван Чорногірський, де температура повітря вдень склала лише +2°C. Про це в повідомив Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Через сніг видимість була обмежена до 70 метрів. ДСНС в Івано-Франківській області оголосила штормове попередження.

У понеділок, 25 травня, в області очікується гроза, місцями град, вітер до 15-20 м / с.

Нагадаємо, 7 травня на горі Піп Іван випало 15 см снігу.

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  25.05.20, 11:46 “По состоянию на 11:25 25 мая 2020 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0°С, ветер юго-западный 4 м/с, облачно”, — говорится в сообщении.…
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