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"Антиколомойский" закон вступил в силу

"Антиколомойский" закон вступил в силу (3 новости)

«Закон о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, опубликовали в официальном издании Верховной Рады газете Голос Украины»

Закон "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" вступил в силу. Документ является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Отмечается, что ранее закон был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Суть закона

Документом совершенствуется регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Нацбанку необходимых инструментов влияния в этой сфере.

Предусматривается определить особенности судебного производства по делам об обжаловании решений НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегирование им полномочий, решений КМУ об участии государства в вы ведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов Украины, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур.

Документом предусматривается и совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание убытков) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб (нанесен ущерб), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выведении банка с рынка.

Если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это все равно не может быть основанием для отмены этого решения, следует из закона. Иными словами, бывшие владельцы не смогут вернуть банк. Но при этом владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены при выводе банка с рынка, могут получить возмещение ущерба, но только в денежной форме.

Известно, что в законе убрали норму об ограничении государственной регистрации. Вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в законе. Были изменены процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков.

Также было предусмотрено, что судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу этого закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным настоящим законом.

https://vesti.ua/politika/kolomojskomu-ostavlyayut-lazejki-v-rade-pytayutsya-reshit-vopros-privatbanka

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Украинская правда Украинская правда  ·  23.05.20, 11:58 Закон о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, опубликовали в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины".
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.05.20, 12:15 В Украине 23 мая вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", который сделает…
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