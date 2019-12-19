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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 14:57
· СБУ
Антикоррупционный комитет Рады просит Баканова не назначать экс-прокурора Кулика в СБУ

Антикоррупционный комитет Рады просит Баканова не назначать экс-прокурора Кулика в СБУ (5 новостей и 1 видео)

«Антикоррупционный комитет ВР просит Баканова не назначать экс-прокурора Кулика в СБУ»

Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины принял решение обратиться к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой не назначать на должность в ведомство скандально известного Константина Кулика, которого обвиняют в незаконном обогащении и незаконном строительстве целого этажа.

Обновлено в 14:32 Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины принял решение обратиться к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой не назначать на должность в ведомство скандально известного Константина Кулика, которого обвиняют в незаконном обогащении и незаконном строительстве целого этажа.

Обновлено в 14:57 Основанием для обращения стали многочисленные запросы общественных антикоррупционных организаций относительно появления Кулика в СБУ, где, по информации активистов, скандального прокурора хотят "спрятать" от правосудия и таким образом полностью обесчестить правоохранительную систему Украины.

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Подробности Подробности  ·  19.12.19, 12:54 Антикоррупционный комитет ВР просит Баканова не назначать экс-прокурора Кулика в СБУ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  19.12.19, 13:28 Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины принял решение обратиться к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой не назначать на должность в ведомство скандально известного…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  19.12.19, 14:57 Антикоррупционный комитет Верховной Рады принял решение обратиться к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой не назначать на должность в ведомство скандально известного Константина…
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