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Антикоррупционный суд намерен начать роботу в августе-сентябре

Антикоррупционный суд намерен начать роботу в августе-сентябре (4 новости)

«Высший антикоррупционный суд намерен начать роботу в августе-сентябре текущего года. Об этом журналистам сказал исполняющий... Сообщение Антикоррупционный суд намерен начать…»

Высший антикоррупционный суд сможет начать работу не раньше, чем через четыре месяца. Об этом сообщил в комментарии Укринформу судья ВАС Маркиян Галабала. «Высший антикоррупционный суд сможет запустить свою работу не раньше, чем через четыре месяца», — сказал он. По словам Галабалы, именно столько времени нужно для оборудования специальной комнаты, где следственные судьи будут оказывать санкции для проведения следственных действий. «В свое время у Верховного суда на это (оборудования специальной комнаты — ред.) ушло четыре месяца. Не думаю, что у нас получится быстрее», — отметил он. Судья объяснил, что столько времени нужно для проведения ремонта с применением звукоизолирующих материалов, а также для получения различных разрешений от уполномоченных органов. Как сообщалось, во вторник, 7 мая, в Киеве началось собрание судей Высшего антикоррупционного суда. В повестке дня — избрание председателя и заместителя, а также определение персонального и количественного состава следственных судей и их профессиональная специализация.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.05.19, 14:18 Высший антикоррупционный суд намерен начать роботу в августе-сентябре текущего года. Об этом журналистам сказал исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин, передают Українськi Новини. "Есть 2 ориентировочные…
Голос.UA Голос.UA  ·  07.05.19, 15:28 Высший антикоррупционный суд намерен начать роботу в августе-сентябре текущего года. Об этом журналистам сказал исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин, передают Украинские новости. "Есть 2 ориентировочные…
Хвиля Хвиля  ·  07.05.19, 15:45 Высший антикоррупционный суд намерен начать роботу в августе-сентябре текущего года. Об этом журналистам сказал исполняющий... Сообщение Антикоррупционный суд намерен начать роботу в августе-сентябре…
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