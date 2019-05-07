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Гордон Гордон · · Обновлено в 17:00
· Суд · Судья
Антикоррупционный суд не смог с первого раза избрать председателя

Антикоррупционный суд не смог с первого раза избрать председателя (17 новостей)

«Другой кандидатурой была судья Ольга Саландяк»

Кандидаты на пост главы Высшего антикоррупционного суда Украины должны набрать минимум 20 голосов. При повторном голосовании судья Олег Павлишин набрал 15 голосов, судья Елена Танасевич – 16.При повторном голосовании судьи Высшего антикоррупционного суда Украины не смогли избрать председателя суда. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Сначала в ходе голосования ни один из трех кандидатов не получил поддержки большинства судей: Маркиян Галабала набрал девять голосов, Елена Танасевич 15, Олег Павлишин 14.

При повторном голосовании Павлишин получил 15 голосов, Танасевич 16. Павлишин сообщил, что для избрания главы суда необходимо минимум 20 голосов.

Процедура выдвижения кандидатов, обсуждения и голосования будет повторена сначала. Пока объявлен перерыв.

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Закон о создании Высшего антикоррупционного суда Украины был принят в июне 2018 года. Конкурс на 27 должностей в новом суде и на 12 должностей в его апелляционной палате был объявлен 2 августа. Документы подали 342 юриста. К экзаменам были допущены 270. Из них 113 человек успешно сдали экзамен.

9 января 2019 года Центр противодействия коррупции сообщил, что представители общественных организаций обнаружили 55 недобросовестных претендентов в списке 113 кандидатов на должности судей ВАКС. После интервью, которые проводили с соискателями международные эксперты, остался 71 кандидат.

6 марта Высшая квалификационная комиссия судей отобрала по рейтингу 39 кандидатов в ВАКС.

18 марта Высший совет правосудия принял решение внести представление президенту о назначении 25 судей на должности судей Высшего антикоррупционного суда и 10 судей апелляционной палаты этого суда. 28 марта совет внес президенту кандидатуры еще трех судей. Кандидат в апелляционную палату Владимир Цикало отозвал свое заявление об участии в конкурсе.

Таким образом, в ВАКС приступают к работе 27 судей, в апелляционной палате 11.

11 апреля 38 судей антикоррупционного суда принесли присягу.

Обновлено в 16:50 Собрание судей избрало заместителем главы Высшего антикоррупционного суда Евгения Крука. Об этом свидетельствуют результаты тайного голосования, передают Українськi Новини. Адвокат Евгений Крук набрал 22 голоса из минимально необходимых 20. Его конкурент судья Виктор Маслов набрал 12 голосов. Та

Обновлено в 17:00 Судья Евгений Крук избран заместителем главы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

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ForUm ForUm  ·  07.05.19, 13:53 Судьи Высшего антикоррупционного суда не смогли с первого раза избрать председателя суда, сообщает Укринформ.На сегодняшнем собрании проводилось тайное голосование, в ходе которого никто из имеющихся…
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.05.19, 14:24 Высший антикоррупционный суд дважды голосовал за избрание главы ВАС, однако ни один из кандидатов не набрал минимально необходимого количества голосов, передает корреспондент LIGA.net.Сегодня, 7 мая,…
Украинская правда Украинская правда  ·  07.05.19, 14:41 Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины не смогло избрать главу новосозданного суда и при повторном голосовании, процедура выдвижения и голосования будет повторена.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.05.19, 15:33 Ни один из кандидатов на должность главы Высшего антикоррупционного суда Украины не набрал необходимого количества голосов. Судьи проведут повторное голосование, выбирая среди двух кандидатов, набравших…
Канал 112 Канал 112  ·  07.05.19, 15:47 Экс-судья райсуда Харьковской области Танасевич избрана главой Антикоррупционного суда. Об этом сообщают "Українські новини".
РБК Украина РБК Украина  ·  07.05.19, 15:49 Во время собрания судей избран глава Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Об этом заявил председательствующий судья Виктор Маслов, передает корреспондент РБК-Украина.Из-за отсутствия голосов…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.05.19, 15:50 Высший антикоррупционный суд возглавила судья из Харькова 37-летняя Елена Танасевич. Танасевич была избрана путем тайного голосования и получила 23 голоса судей. Это утверждено протоколом и решением собрания…
Униан Униан  ·  07.05.19, 16:05 Другой кандидатурой была судья Ольга Саландяк.
ТСН ТСН  ·  07.05.19, 16:05 Ранее во время конкурса она показала лучший балл из всех претендентов.
Комментарии Комментарии  ·  07.05.19, 16:06 Судья принесла присягу в 2012 году Главой Высшего антикоррупционного суда Украины большинством голосов избрана Елена Танасевич.Как заявил председательствующий судья Виктор Маслов, за победительницу проголосовали…
Голос.UA Голос.UA  ·  07.05.19, 16:36 Председателем Высшего антикоррупционного суда Украины стала Елена Танасевич. Об этом сообщают «Українськi Новини». Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.05.19, 16:50 Собрание судей избрало заместителем главы Высшего антикоррупционного суда Евгения Крука. Об этом свидетельствуют результаты тайного голосования, передают Українськi Новини. Адвокат Евгений Крук набрал…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.05.19, 17:00 Судья Евгений Крук избран заместителем главы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).
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