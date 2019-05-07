Антикоррупционный суд не смог с первого раза избрать председателя (17 новостей) «Другой кандидатурой была судья Ольга Саландяк»

Кандидаты на пост главы Высшего антикоррупционного суда Украины должны набрать минимум 20 голосов. При повторном голосовании судья Олег Павлишин набрал 15 голосов, судья Елена Танасевич – 16.При повторном голосовании судьи Высшего антикоррупционного суда Украины не смогли избрать председателя суда. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Сначала в ходе голосования ни один из трех кандидатов не получил поддержки большинства судей: Маркиян Галабала набрал девять голосов, Елена Танасевич 15, Олег Павлишин 14.

При повторном голосовании Павлишин получил 15 голосов, Танасевич 16. Павлишин сообщил, что для избрания главы суда необходимо минимум 20 голосов.

Процедура выдвижения кандидатов, обсуждения и голосования будет повторена сначала. Пока объявлен перерыв.

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Закон о создании Высшего антикоррупционного суда Украины был принят в июне 2018 года. Конкурс на 27 должностей в новом суде и на 12 должностей в его апелляционной палате был объявлен 2 августа. Документы подали 342 юриста. К экзаменам были допущены 270. Из них 113 человек успешно сдали экзамен.

9 января 2019 года Центр противодействия коррупции сообщил, что представители общественных организаций обнаружили 55 недобросовестных претендентов в списке 113 кандидатов на должности судей ВАКС. После интервью, которые проводили с соискателями международные эксперты, остался 71 кандидат.

6 марта Высшая квалификационная комиссия судей отобрала по рейтингу 39 кандидатов в ВАКС.

18 марта Высший совет правосудия принял решение внести представление президенту о назначении 25 судей на должности судей Высшего антикоррупционного суда и 10 судей апелляционной палаты этого суда. 28 марта совет внес президенту кандидатуры еще трех судей. Кандидат в апелляционную палату Владимир Цикало отозвал свое заявление об участии в конкурсе.

Таким образом, в ВАКС приступают к работе 27 судей, в апелляционной палате 11.

11 апреля 38 судей антикоррупционного суда принесли присягу.

Обновлено в 16:50 Собрание судей избрало заместителем главы Высшего антикоррупционного суда Евгения Крука. Об этом свидетельствуют результаты тайного голосования, передают Українськi Новини. Адвокат Евгений Крук набрал 22 голоса из минимально необходимых 20. Его конкурент судья Виктор Маслов набрал 12 голосов. Та

Обновлено в 17:00 Судья Евгений Крук избран заместителем главы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).