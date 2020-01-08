Антоненко о подозрении по делу Шеремета: Это операция ФСБ (4 новости) «По словам Антоненко, он был в шоке от подозрения»

Музыкант Андрей Антоненко рассказал, почему его заподозрили в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Антоненко выдвинул несколько версий, среди них спецоперация ФСБ. Об этом он сказал в интервью изданию theБабель.

"Первая версия. Это операция ФСБ России руками высших должностных лиц страны. Я - известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать УСН и Вооруженные силы ", - сказал он.

Антоненко отметил, что боится за жизнь своей семьи, жены и детей и не исключает вариант, что в его авто также могут подложить взрывчатку. По словам подозреваемого, это "дело одних и тех же людей".

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"Вторая. Это политическое преследование, заказ. Кого именно? Смотрите пункт первый. Третья. Тупое прикрепления круга знакомств супругов Грищенко. Но и здесь проблема - я никого не знаю. Но все же я думаю, что это первый и второй варианты", - рассказал Антоненко.

Музыканта Андрея Антоненко вместе с военной медсестрой Яной Дугар, детским кардиохирургом и волонтером Юлией Кузьменко, а также ветеранами российско-украинской войны 40-летней Инной и 41-летним Владиславом Грищенко подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" Павла Шеремета, 44 года.