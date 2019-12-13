Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину – источник (7 новостей) «Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50»

Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыкант и доброволец Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону якобы попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50. Об этом LIGA.net сообщил высокопоставленный источник в силовых органах.

По словам собеседника, разговор Антоненко с просьбой вынести объект состоялся прямо в момент, когда под его жильем уже были оперативники. Сначала он якобы написал сообщения, а затем позвонил и по открытой связи повторил просьбу. Это зафиксировано оперативниками.

В результате обыска у Антоненко нашли мину МОН-50 в полуразобранном состоянии. Мину изъяли и направили на экспертизу. Проводят экспертизы ДНК, отобраны образцы на молекулярный анализ.

Сегодня, 13 декабря, на заседании Печерского райсуда Киева избирают меру пресечения трем подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Подозрения объявлены бойцу ССО и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив, по версии силовиков, - "дестабилизация ситуации" в стране. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

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20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер. 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.

Обновлено в 00:32 По словам Авакова, мину из квартиры Антоненко вынес брат его жены, по просьбе подозреваемого, когда полиция ожидала прихода адвоката перед обысками. Антонеко тогда имел возможность писать и звонить по телефону.

Обновлено в 01:20 Обыски у подозреваемых осуществляли корректно