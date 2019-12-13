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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 01:20
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Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину – источник

Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину – источник (7 новостей)

«Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50»

Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыкант и доброволец Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону якобы попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50. Об этом LIGA.net сообщил высокопоставленный источник в силовых органах.

По словам собеседника, разговор Антоненко с просьбой вынести объект состоялся прямо в момент, когда под его жильем уже были оперативники. Сначала он якобы написал сообщения, а затем позвонил и по открытой связи повторил просьбу. Это зафиксировано оперативниками.

В результате обыска у Антоненко нашли мину МОН-50 в полуразобранном состоянии. Мину изъяли и направили на экспертизу. Проводят экспертизы ДНК, отобраны образцы на молекулярный анализ.

Сегодня, 13 декабря, на заседании Печерского райсуда Киева избирают меру пресечения трем подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Подозрения объявлены бойцу ССО и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. 

По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив, по версии силовиков, - "дестабилизация ситуации" в стране. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

Читайте колонку: Дело Шеремета. В списке фигурантов Зеленский, Аваков и Рябошапка

20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер. 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них. 

Обновлено в 00:32 По словам Авакова, мину из квартиры Антоненко вынес брат его жены, по просьбе подозреваемого, когда полиция ожидала прихода адвоката перед обысками. Антонеко тогда имел возможность писать и звонить по телефону.

Обновлено в 01:20 Обыски у подозреваемых осуществляли корректно

ФОТО К НОВОСТИ: «Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину – источник»
Фото Подозреваемый в убийстве Шеремета перед обыском просил вынести из квартиры мину – СМИ
Фото Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину - СМИ
Фото Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину, - СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  13.12.19, 19:58 Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета певец Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50.
Униан Униан  ·  13.12.19, 20:19 Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.12.19, 21:06 Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета певец Андрей Антоненко перед обысками просил вынести из квартиры мину МОН-50. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает Украинская правда,…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.12.19, 21:38 Подозреваемый в причастности к убийству Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, который заявил, что не знал журналиста, перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  14.12.19, 00:32 Мина МОН-50, которая находилась в доме подозреваемого в убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Андрея Антоненко, была тайно вынесена перед обыском полиции. Об этом заявил министр внутренних…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  14.12.19, 01:20 Ветеран АТО Андрей Антоненко, когда к нему пришли следователи 12 января, написал смс брату своей жены. В смс он попросил вынести из квартиры "зеленую штуку". Полиция установила, что говорилось о мине…
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