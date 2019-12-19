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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 17:42
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Апелляционный админсуд отложил дело о национализации "Приватбанка"

Апелляционный админсуд отложил дело о национализации "Приватбанка" (5 новостей)

«Апелляционный админсуд отложил дело о национализации ПриватБанка до решения Верховного суда по делу семьи Суркисов»

Шестой апелляционный админсуд суд 19 декабря решал судьбу "Приватбанка". Истец – Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Кабинет Министров Украины.

Ходатайство адвокатов "Приватбанка" о том, что решение по этому делу должен выносить Хозяйственный суд – приняли. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондентка 24 канала.

Это дело будут рассматривать после 31 января 2020 года, когда будет разбирательство в отношении семьи Суркисов.

Активисты, которые были под зданием админсуда, уже начали собирать свои палатки и флаги и расходиться. Игоря Коломойского в суде корреспонденты 24 канала не встретили.

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Как и почему Украина национализировала "Приватбанк"

18 декабря 2016 года НБУ заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным. А владельцы банка, Коломойский и Боголюбов, сами обратились к правительству с предложением национализировать финучреждение. Чтобы спасти банк, государство докапитализировало его (влило в банк) на более чем 155 миллиардов гривен.

Впоследствии экс-владельцы банка начали заявлять, что национализация "Приватбанка" была незаконной. Поэтому на эту тему и в Украине, и в иностранных юрисдикциях продолжаются судебные споры.

Обновлено в 17:18 Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук в четверг, 19 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Обновлено в 17:42 Рассмотрение этого дела Верховный суд перенес на 31 января 2020 года. При этом точная дата рассмотрения апелляции в деле о национализации "ПриватБанка" пока не уточняется".

ФОТО К НОВОСТИ: «Апелляционный админсуд отложил дело о национализации "Приватбанка"»
Фото Апелляционный админсуд отложил дело о национализации "Приватбанка"
Фото Суд отложил дело о национализации Приватбанка
Фото Апелляционный админсуд отложил дело о национализации Приватбанка
Фото Суд перенес рассмотрение апелляции по делу о национализации "ПриватБанка"
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