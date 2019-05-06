Апелляционный суд Киева отказался снимать арест с активов Коломойского по жалобе НБУ (8 новостей) «Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку в удовлетворении жалобы о снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем Приватбанка…»

Суд отказал Национальному банку Украины в удовлетворении жалобы о снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским.Киевский апелляционный суд оставил в силе арест активов ряда структур, связанных с группой "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского, которые были переданы в ипотеку-залог для Национального банка Украины как обеспечение долгов "ПриватБанка" по рефинансированию. Постановление от 17 апреля было опубликовано в Едином реестре судебных решений 2 мая.

5 февраля Печерский суд столицы наложил арест почти на 1300 единиц железнодорожного подвижного состава, зерновой терминал "Бориваж", завод "Биола", офисное здание в Киеве, которое арендует телеканал "1+1", самолет Boeing 767-300, 34 земельных участка в Одесской области, а также на многочисленные объекты недвижимости. Об аресте просила Генеральная прокуратура Украины с целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве о завладении государственными средствами на сумму 19,7 млрд грн, выданными как стабилизационные кредиты и рефинансирование "ПриватБанка".

Представитель регулятора утверждал, что у Национального банка Украины есть имущественное право (право ожидания) на арестованные активы, а наложение судом ареста ограничивает это право. В НБУ заявили, что арест делает невозможным удовлетворение требований регулятора относительно распоряжения предметом ипотеки-залога, в том числе путем внесудебного взыскания.

Суд постановил отклонить апелляцию Нацбанка.

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22 марта Печерский суд наложил арест на другое имущество ряда компаний, которые прямо и косвенно связаны с группой "Приват". Ходатайство также подала ГПУ в рамках расследования уголовного производства о возможном выводе из "ПриватБанка" средств рефинансирования НБУ.

"ПриватБанк" крупнейший коммерческий банк в Украине был национализирован 19 декабря 2016 года. На докапитализацию банка государство потратило более 155 млрд грн.

В феврале 2019 года Коломойский и кипрская компания Triantal Investments Ltd. обжаловали в Хозяйственном суде Киева национализацию "ПриватБанка". Бизнесмен говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде".